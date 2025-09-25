Китайский производитель пылесосов показал электрическую копию Rolls-Royce (фото)

Китайская компания Dreame, известная своими роботами-пылесосами, представила электрический кроссовер Starry Automotive. Он оказался клоном Rolls-Royce Cullinan.

Производитель бытовой техники из Китая Dreame объявил о планах выпускать автомобили с 2027 года и Starry Automotive — уже вторая его модель. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Задняя дверь открывается против движения Фото: dreame-technology.com

Starry Automotive очень напоминает кроссовер Rolls-Royce Cullinan. У него похожий двухобъемный силуэт с высоким капотом, широкая хромированная решетка радиатора и продолговатые фары. Задние двери открываются против движения.

Китайский кроссовер Starry Automotive достигает более 5 длины, а его колесная база составляет 3,7 м. В салоне установлены четыре кожаных кресла с электроприводом, разделенные по центру высокой консолью. Сдвинув задние сиденья можно увеличить пространство для ног до 1,2 м.

Известно, что китайский клон Rolls-Royce Cullinan получит четыре мотора и батарею емкостью 100 кВт∙ч. Также ожидается версия с бензиновым мотор-генератором.

В салоне установили четыре отдельных кресла с электроприводом Фото: dreame-technology.com

Кроссовер оснастят активной пневмоподвеской с изменяемым клиренсом, управляемыми задними колесами и системой полуавтономного движения.

Новый Starry Automotive будут производить на предприятии в пригороде Берлина. Там же планируют выпускать и другую модель Dreame: ее презентовали недавно и она является клоном Bugatti Chiron.

Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок выходит первый электрокроссовер Skoda.