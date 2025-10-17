Производитель пылесосов из Китая показал клон Bentley Bentayga (фото)
Китайский производитель бытовой техники Dreame презентовал уже третью модель авто. Она оказалась копией Bentley Bentayga.
Компания Dreame, известная, прежде всего, своими роботами-пылесосами, решила заняться производством автомобилей. Линейка моделей дебютирует в январе на шоу CES в Лас-Вегасе и копия Bentley Bentayga очевидно будет одной из них. Об авто рассказали на сайте Carscoops.
Китайский кроссовер Dreame в деталях воспроизводит Bentley Bentayga в деталях. У него широкая хромированная решетка радиатора, раздутые крылья, фирменные круглые фары и овальные фонари. В отделке использовали немало хрома.Важно
Силуэты двух авто также похожи, хотя пропорции в Dreame все же несколько иные. Клон Bentley Bentayga ниже оригинала и имеет значительно более длинный задний свес.
Салон Dreame виден лишь частично, однако можно разглядеть кожаные сиденья. По аналогии с другими моделями марки их должны оснастить электроприводом. Лидар на крыше дает понять, что кроссовер получит систему полуавтономного движения.
Ожидается, что копия Bentley Bentayga получит ту же силовую установку, что и клон Rolls-Royce Cullinan от Dreame — с четырьмя электромоторами и батареей на 100 кВт∙ч. Кроме того, установят пневмоподвеску.
Напомним, что помимо Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, в Dreame также скопировали суперкар Bugatti Chiron, причем сделали его четырехдверным.
Также Фокус рассказывал, что копия Ferrari 1959 года ушла с молотка за 720 000 долларов.