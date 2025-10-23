В Украине попал в ДТП 750-сильный суперкар McLaren стоимостью более 300 000 евро (видео)

В Украине пострадал в ДТП суперкар McLaren 750S Spider. Это уже вторая авария с участием конкретно этого авто.

Инцидент имел место сегодня, 23 октября, во Львове на улице Сиховской. Фото и видео с места ДТП опубликовали в Telegram-канале VARTA1.

McLaren 750S Spider "притерла" грузовик. Не исключено, что суперкар пытался его обогнать. Из-за ДТП образовалась немалая пробка. Ремонт карбонового кузова авто может быть довольно недешевым.

Примечательно, что это уже не первая авария с участием конкретно этого McLaren 750S Spider. В мае нынешнего года автомобиль попал в ДТП на Львовщине.

Этот кабриолет McLaren 750S Spider привезли в Украину весной. По информации сайта "ТопЖир", суперкар приобрели новым в Германии. Цена McLaren 750S Spider стартует с 310 000 евро.

McLaren 750S появился в Украине весной Фото: carspotter.ukraine

Новый McLaren 750S — основательно модернизированная версия модели 720S. Цифровое обозначение в названии указывает на увеличенную до 750 сил мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо.

Легкий (1326 кг) McLaren способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с, а до 200 км/ч — за 7,3 с. Максимальная скорость McLaren 750S составляет 332 км/ч.

