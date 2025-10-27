Канадець проїхав 1,3 мільйона кілометрів на Porsche 911 Turbo за пів сторіччя (відео)
Porsche 911 Turbo 1976 року з Канади продемонстрував завидну витривалість. Спорткар проїхав уже 1,3 мільйона кілометрів.
Увесь цей час купе Porsche 911 Turbo мало одного-єдиного власника. Білл Макічерн придбав спортивне авто новим і не збирається відмовлятися від нього. Про це розповідає сайт Autoevolution.
Білл Макічерн із Торонто вирішив купити Porsche 911 Turbo одразу як ця модель вийшла в 1975 році. Він замовив спорткар і навесні 1976-го машину йому доставили. За перші пів року він проїхав 19 тис. км.
На той час канадцю було трохи за 20 і він тільки починав бізнес із хімчистки килимів. Зараз йому за 70 і він досі водить цей Porsche 911 Turbo. На одометрі авто висвічується пробіг понад 1 330 000 км.Важливо
Білл Макічерн придбав найпершу 3,0-літрову версію Porsche 911 Turbo на 260 сил. Таке авто здатне розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути 250 км/год.
Утім, із часом канадець модернізував авто – встановив 3,4-літрову шістку з інтеркулером потужністю приблизно 550-600 к. с. Одного разу він розігнав спорткар Porsche до 283 км/год. Крім того, встановлено спортивні кермо та крісло водія, а також каркас безпеки.
Porsche 911 Turbo першого покоління вважають небезпечним авто, проте Білл Макічерн вважає, що воно веселе. На спорткарі канадець мандрував до Каліфорнії та Техасу. Його мета – подолати мільйон миль, тобто 1,6 млн км.
Між іншим, нещодавно в Канаді виявили універсал Toyota з пробігом 1,2 млн км.
