Канадец проехал 1,3 миллиона километров на Porsche 911 Turbo за полвека (видео)
Porsche 911 Turbo 1976 года из Канады продемонстрировал завидную выносливость. Спорткар проехал уже 1,3 миллиона километров.
Все это время купе Porsche 911 Turbo имело одного-единственного владельца. Билл Макичерн приобрел спортивное авто новым и не собирается отказываться от него. Об этом рассказывает сайт Autoevolution.
Билл Макичерн из Торонто решил купить Porsche 911 Turbo сразу как эта модель вышла в 1975 году. Он заказал спорткар и весной 1976-го машину ему доставили. За первые полгода он проехал 19 тыс. км.
В то время канадцу было чуть за 20 и он только начинал бизнес по химчистке ковров. Сейчас ему за 70 и он до сих пор водит этот Porsche 911 Turbo. На одометре авто высвечивается пробег более 1 330 000 км.Важно
Билл Макичерн приобрел самую первую 3,0-литровую версию Porsche 911 Turbo на 260 сил. Такое авто способно разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 250 км/ч.
Впрочем, со временем канадец модернизировал авто — установил 3,4-литровую шестерку с интеркулером мощностью примерно 550-600 л. с. Однажды он разогнал спорткар Porsche до 283 км/ч. Кроме того, установлены спортивные руль и кресло водителя, а также каркас безопасности.
Porsche 911 Turbo первого поколения считают опасным авто, однако Билл Макичерн считает, что оно веселое. На спорткаре канадец путешествовал в Калифорнию и Техас. Его цель — преодолеть миллион миль, то есть 1,6 млн км.
