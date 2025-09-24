Проедут даже 600 000 км: опытный механик назвал особо надежные авто (фото)

Для современных авто даже пробег 300 000 км является чем-то впечатляющим, однако на рынке все еще существуют модели, которые могут проехать вдвое больше без капремонта.

Related video

В наши дни автомобили и близко не так долговечны, как легендарные Mercedes W124 или VW Golf II, однако и сейчас встречаются модели, способные преодолеть более 600 тыс. км. Их назвал профессиональный механик и блогер Крис Пайл сайту GoBankingRates.

Toyota Sequoia Фото: Из открытых источников

Эксперт отметил, что фактически все современные машины могут проехать 640 000 км (400 000 миль), однако в менее надежных моделях придется проводить капитальный ремонт двигателя и коробки передач или даже менять их.

Впрочем, есть авто, которые могут проехать 640 000 км и без капремонта при условии правильной эксплуатации. Крис Пайл выделил три ключевых требования.

Ford F-150 Фото: Ford

Как увеличить ресурс автомобиля — советы эксперта:

регулярная езда — не только короткие поездки, но и хотя бы одно 30-минутное путешествие в неделю;

правильное обслуживание — своевременная замена моторного масла и других рабочих жидкостей, а также фильтров и других расходников;

учет влияния окружающей среды — экстремально высокие или низкие температуры вредны для авто. Также более долговечными являются машины, которые чаще ездят по трассе, чем по городу.

Subaru Outback Фото: Subaru

Механик также отметил, что дизельные двигатели выносливее бензиновых, но только при условии правильного обслуживания, которое сложнее и дороже.

Самые надежные авто — преимущественно японские: в рейтинге от Криса Пайла они преобладают. Также, по его мнению, проехать более 600 000 км могут рамные Ford. Всего механик выбрал 12 моделей.

Важно

Японское качество: названы три самых надежных компактных кроссовера с пробегом (фото)

Самые надежные авто современности, способные преодолеть 640 000 км:

Ford Expedition;

Ford F-150;

Honda Accord;

Honda Civic;

Honda Odyssey;

Honda Pilot;

Hyundai Elantra;

Subaru Outback;

Toyota Avalon;

Toyota Seqouia;

Toyota Sienna;

Toyota Tacoma.

Кстати, недавно профессиональный механик назвал модели авто, которые не купит ни в коем случае.

Также Фокус писал о доступных кроссоверах, которые кажутся дороже, чем есть на самом деле.