Опытный механик назвал модели авто, которые не купит ни в коем случае (фото)

Далеко не все современные модели являются надежными и выносливыми. Некоторые авто являются проблемными и недешевыми в содержании.

Related video

Автомеханик из США Алан Гелфенд назвал подержанные модели, которых лучше избегать и которые он никогда бы не приобрел. Об этом сообщает сайт Go Banking Rates.

Крайслер 200

Крайслер 200 Фото: Chrysler

Седан Chrysler 200, который прекратили выпускать в 2017 году, отличается элегантным дизайном, однако имеет серьезные проблемы с электроникой и 9-ступенчатым автоматом. К тому же, запчасти к нему недешевые.

Ниссан Альтима

Ниссан Альтима Фото: Nissan

Седан Nissan Altima 2013-2020 годов имеет не слишком долговечный вариатор. Алан Гэлфэнд рассказал, что на СТО ему часто приходилось ремонтировать или даже менять трансмиссию уже после 100 тыс. км.

Jeep Renegade

Jeep Renegade Фото: Jeep

Компактный кроссовер Jeep Renegade недорогой, однако имеет ряд слабых мест. Отмечаются частые неисправности электроники, также могут выйти из строя коробка передач и тормоза.

Важно

Легко проедут более 400 000 км: эксперты определили самые надежные авто современности (фото)

Range Rover Evoque

Range Rover Evoque Фото: Land Rover

Алан Гэлфэнд отмечает, что кроссовер Range Rover Evoque стильный, но ненадежный. Частыми являются неисправности электрооборудования, также проблемной является автоматическая КПП, а в двигателях иногда подтекает масло.

Chevrolet Spark

Chevrolet Spark Фото: General Motors

Компактный Chevrolet Spark, известный в Украине, как Ravon R2, очень дешевый, однако качество его внутренней отделки и шумоизоляция оставляют желать лучшего. Механик рекомендует лучше приобрести компактные Toyota или Honda с пробегом.

Ранее Фокус рассказывал о самых надежных недорогих авто с пробегом.

Также мы писали о надежном кроссовере, который может проехать 800 тыс. км.