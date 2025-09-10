Опытный механик назвал модели авто, которые не купит ни в коем случае (фото)
Далеко не все современные модели являются надежными и выносливыми. Некоторые авто являются проблемными и недешевыми в содержании.
Автомеханик из США Алан Гелфенд назвал подержанные модели, которых лучше избегать и которые он никогда бы не приобрел. Об этом сообщает сайт Go Banking Rates.
Крайслер 200
Седан Chrysler 200, который прекратили выпускать в 2017 году, отличается элегантным дизайном, однако имеет серьезные проблемы с электроникой и 9-ступенчатым автоматом. К тому же, запчасти к нему недешевые.
Ниссан Альтима
Седан Nissan Altima 2013-2020 годов имеет не слишком долговечный вариатор. Алан Гэлфэнд рассказал, что на СТО ему часто приходилось ремонтировать или даже менять трансмиссию уже после 100 тыс. км.
Jeep Renegade
Компактный кроссовер Jeep Renegade недорогой, однако имеет ряд слабых мест. Отмечаются частые неисправности электроники, также могут выйти из строя коробка передач и тормоза.
Range Rover Evoque
Алан Гэлфэнд отмечает, что кроссовер Range Rover Evoque стильный, но ненадежный. Частыми являются неисправности электрооборудования, также проблемной является автоматическая КПП, а в двигателях иногда подтекает масло.
Chevrolet Spark
Компактный Chevrolet Spark, известный в Украине, как Ravon R2, очень дешевый, однако качество его внутренней отделки и шумоизоляция оставляют желать лучшего. Механик рекомендует лучше приобрести компактные Toyota или Honda с пробегом.
