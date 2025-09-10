Досвідчений механік назвав моделі авто, які не купить ні в якому разі (фото)

Далеко не всі сучасні моделі є надійними та витривалими. Деякі авто є проблемними та недешевими в утриманні.

Автомеханік зі США Алан Гелфенд назвав уживані моделі, яких краще уникати і які він ніколи б не придбав. Про це повідомляє сайт Go Banking Rates.

Chrysler 200

Chrysler 200 Фото: Chrysler

Седан Chrysler 200, який припинили випускати в 2017 році, вирізняється елегантним дизайном, проте має серйозні проблеми з електронікою та 9-ступінчастим автоматом. До того ж, запчастини до нього недешеві.

Nissan Altima

Nissan Altima Фото: Nissan

Седан Nissan Altima 2013-2020 років має не надто довговічний варіатор. Алан Гелфенд розповів, що на СТО йому часто довелося ремонтувати чи навіть міняти трансмісію вже після 100 тис. км.

Jeep Renegade

Jeep Renegade Фото: Jeep

Компактний кросовер Jeep Renegade недорогий, проте має низку слабких місць. Відзначаються часті несправності електроніки, також можуть вийти з ладу коробка передач та гальма.

Range Rover Evoque

Range Rover Evoque Фото: Land Rover

Алан Гелфенд зазначає, що кросовер Range Rover Evoque стильний, але ненадійний. Частими є несправності електрообладнання, також проблемною є автоматична КПП, а у двигунах іноді підтікає мастило.

Chevrolet Spark

Chevrolet Spark Фото: General Motors

Компактний Chevrolet Spark, відомий в Україні, як Ravon R2, дуже дешевий, проте якість його внутрішнього оздоблення та шумоізоляція залишають бажати кращого. Механік рекомендує краще придбати компактні Toyota чи Honda з пробігом.

Раніше Фокус розповідав про найнадійніші недорогі авто з пробігом.

Також ми писали про надійний кросовер, який може проїхати 800 тис. км.