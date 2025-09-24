Проїдуть навіть 600 000 км: досвідчений механік назвав надзвичайно надійні авто (фото)

Для сучасних авто навіть пробіг 300 000 км є чимось вражаючим, проте на ринку все ще існують моделі, які можуть проїхати вдвічі більше без капремонту.

У наші дні автомобілі і близько не такі довговічні, як легендарні Mercedes W124 чи VW Golf II, проте і зараз зустрічаються моделі, здатні подолати понад 600 тис. км. Їх назвав фаховий механік і блогер Кріс Пайл сайту GoBankingRates.

Toyota Sequoia Фото: З відкритих джерел

Експерт зауважив, що фактично всі сучасні машини можуть проїхати 640 000 км (400 000 миль), проте в менш надійних моделях доведеться проводити капітальний ремонт двигуна і коробки передач чи навіть міняти їх.

Утім, є авто, які можуть проїхати 640 000 км і без капремонту за умови правильної експлуатації. Кріс Пайл виділив три ключові вимоги.

Ford F-150 Фото: Ford

Як збільшити ресурс автомобіля – поради експерта:

регулярна їзда – не лише короткі поїздки, а й хоча б одна 30-хвилинна подорож на тиждень;

правильне обслуговування – своєчасна заміна моторної оливи та інших робочих рідин, а також фільтрів та інших розхідників;

врахування впливу навколишнього середовища – екстремально високі чи низькі температури шкідливі для авто. Також більш довговічними є машини, які частіше їздять трасою, ніж містом.

Subaru Outback Фото: Subaru

Механік також зазначив, що дизельні двигуни витриваліші за бензинові, але лише за умови правильного обслуговування, яке складніше і дорожче.

Найнадійніші авто – переважно японські: у рейтингу від Кріса Пайла вони переважають. Також, на його думку, проїхати понад 600 000 км можуть рамні Ford. Усього механік обрав 12 моделей.

Найнадійніші авто сучастності, здатні подолати 640 000 км:

Ford Expedition;

Ford F-150;

Honda Accord;

Honda Civic;

Honda Odyssey;

Honda Pilot;

Hyundai Elantra;

Subaru Outback;

Toyota Avalon;

Toyota Seqouia;

Toyota Sienna;

Toyota Tacoma.

