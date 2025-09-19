Експерти назвали доступні кросовери, які видаються дорожчими, ніж є насправді (фото)

Автомобіль із виразним дизайном, якісним салоном та багатим оснащенням не завжди коштує всі гроші світу. Експерти визначили 5 доступних кросоверів, які виглядають значно дорожче, ніж коштують.

Аби мати якісне авто, яке привертає увагу оточуючих, не обов’язково тратити захмарні суми грошей. У наші дні навіть у масовому сегменті є комфортабельні моделі з сучасним обладнанням, яке раніше зустрічалося лише на преміальних автомобілях. Експерти-механіки на прохання сайту GoBankingRates обрали п’ять таких моделей.

Mazda CX-30

Mazda CX-30 Фото: Mazda

Власник СТО з Лос-Анджелеса Алан Гелфанд вважає, що кросовер Mazda CX-30 – доступна модель, яка не виглядає дешево. У неї дуже якісний салон на рівні авто преміумкласу та сучасні опції. До того ж, це авто дуже надійне і недороге в обслуговуванні.

Buick Encore GX

Buick Encore GX Фото: General Motors

Автоексперт Роб Діллан зазначив, щокомпактний кросовер Encore GX виглядає дорого, як і всі Buick, завдяки великій кількості хрому. У нього непогане внутрішнє оздоблення та комфортабельна підвіска. А ще Buick Encore GX економічний.

Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Роб Діллан підкреслив, що кросовер Kia Sportage вирізняється складним футуристичним дизайном і укомплектований на рівні дорожчих моделей. Модель займає високі місця в рейтингах надійності, а її гібридна версія витрачає лише 5,5 л на 100 км.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Як і молодший кросовер CX-30, Mazda CX-5 має преміальний інтер’єр та вирізняється надійністю. До того ж, за словами Роба Діллана, модель гарно керується, а тому її можна назвати кросовером для активних водіїв за розумною ціною.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Алан Гелфанд наголошує, що заради розкоші та комфорт не обов’язково гнатися за преміальними брендами. Доступний кросовер Hyundai Tucson – прагматичний вибір, адже він надійний, просторий та виглядає сучасно як зовні, так і всередині. Гібридна версія досить економічна – 6,2 л/100 км.

