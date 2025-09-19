Експерти назвали доступні кросовери, які видаються дорожчими, ніж є насправді (фото)
Автомобіль із виразним дизайном, якісним салоном та багатим оснащенням не завжди коштує всі гроші світу. Експерти визначили 5 доступних кросоверів, які виглядають значно дорожче, ніж коштують.
Аби мати якісне авто, яке привертає увагу оточуючих, не обов’язково тратити захмарні суми грошей. У наші дні навіть у масовому сегменті є комфортабельні моделі з сучасним обладнанням, яке раніше зустрічалося лише на преміальних автомобілях. Експерти-механіки на прохання сайту GoBankingRates обрали п’ять таких моделей.
Mazda CX-30
Власник СТО з Лос-Анджелеса Алан Гелфанд вважає, що кросовер Mazda CX-30 – доступна модель, яка не виглядає дешево. У неї дуже якісний салон на рівні авто преміумкласу та сучасні опції. До того ж, це авто дуже надійне і недороге в обслуговуванні.
Buick Encore GX
Автоексперт Роб Діллан зазначив, щокомпактний кросовер Encore GX виглядає дорого, як і всі Buick, завдяки великій кількості хрому. У нього непогане внутрішнє оздоблення та комфортабельна підвіска. А ще Buick Encore GX економічний.
Kia Sportage
Роб Діллан підкреслив, що кросовер Kia Sportage вирізняється складним футуристичним дизайном і укомплектований на рівні дорожчих моделей. Модель займає високі місця в рейтингах надійності, а її гібридна версія витрачає лише 5,5 л на 100 км.
Mazda CX-5
Як і молодший кросовер CX-30, Mazda CX-5 має преміальний інтер’єр та вирізняється надійністю. До того ж, за словами Роба Діллана, модель гарно керується, а тому її можна назвати кросовером для активних водіїв за розумною ціною.Важливо
Hyundai Tucson
Алан Гелфанд наголошує, що заради розкоші та комфорт не обов’язково гнатися за преміальними брендами. Доступний кросовер Hyundai Tucson – прагматичний вибір, адже він надійний, просторий та виглядає сучасно як зовні, так і всередині. Гібридна версія досить економічна – 6,2 л/100 км.
Раніше Фокус розповідав про недорогі автомобілі преміумкласу з пробігом.
Також ми писали, що досвідчені механіки назвали бренд найнадійніших авто.