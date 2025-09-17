8 розкішних авто, які допоможуть вам виглядати багатим (фото)

Автомобільний експерт та блогер Даг ДеМуро склав список із восьми моделей, що виглядають дорожче, ніж коштують. Багато з них вживані, але досі справляють враження дорогих та преміальних авто.

За даними GOBankingRates, розкішні машини нерідко стрімко втрачають у вартості. Це невигідно для власників, але виграшно для покупців, які хочуть заощадити. У своєму огляді ДеМуро виокремив машини, що доступні за відносно невелику ціну, але при цьому виглядають престижно.

Проте він попередив, що низька ціна має і зворотний бік — витрати на ремонт можуть бути суттєвими, особливо якщо попередні власники економили на сервісі.

Mercedes-Benz E-Class та Volvo V70 універсал

Ціна: від $5 000 (205 тис. грн) до $12 000 (492 тис. грн)

Ці універсали вважалися символом добробуту ще до того, як кросовери стали мейнстримом. Вони вирізняються стриманим дизайном і якісною збіркою.

Плюси: класика стилю, надійність бренду.

Мінуси: проблеми з пневмопідвіскою, значні витрати пального.

Volvo V70 універсал Фото: Getty Images

Maserati GranTurismo (2008–2012)

Ціна: від $15 000 (615 тис. грн) до $20 000 (820 тис. грн)

Купе з лініями Pininfarina й двигуном Ferrari V8 досі виглядає сучасно.

Плюси: дивовижний дизайн, індивідуальний салон.

Мінуси: дорогий ремонт, неідеальна репутація бренду.

Maserati GranTurismo Фото: Getty Images

BMW 5 Series F10 (2011–2015)

Ціна: від $6 000 (246 тис. грн) до $11 000 (451 тис. грн)

Модель асоціюється з бізнес-класом, навіть із пробігом.

Плюси: опційний потужний V8, комфортний салон.

Мінуси: двигуни серії N мають проблеми з герметичністю, часто зустрічаються тюнінговані авто сумнівної якості.

BMW 5 series F10 Фото: BMW

Jaguar XK (2007–2010)

Ціна: від $10 000 (410 тис. грн) до $15 000 (615 тис. грн)

Алюмінієве купе Ієна Каллума залишається еталоном стилю.

Плюси: елегантний дизайн, звучання V8.

Мінуси: застаріла мультимедіа, проблемні елементи двигуна.

Mercedes-Benz SL R230 (2003–2006)

Ціна: від $7 000 (287 тис. грн) до $10 000 (410 тис. грн)

Кабріолет із жорстким дахом та зіркою на капоті — символ успіху.

Плюси: надійний 5-літровий V8, зручний механізм даху.

Мінуси: дорогий ремонт підвіски ABC, ризик зіпсованого зовнішнього вигляду через неоригінальний тюнінг.

Mercedes-Benz SL R230 Фото: Topcars UA

Hyundai Equus (2011–2016)

Ціна: від $10 000 (410 тис. грн) до $20 000 (820 тис. грн)

Флагман Hyundai без звичних логотипів, який часто плутають із Maybach.

Плюси: потужний 429-сильний V8, комфортні задні сидіння.

Мінуси: складність із запчастинами, низька вартість перепродажу.

Audi A8 D3 (2004–2010)

Ціна: від $9 000 (369 тис. грн) до $14 000 (574 тис. грн)

Флагман Audi із повним приводом і стриманим дизайном, що підкреслює статус.

Плюси: Quattro, надійний 4,2-літровий двигун.

Мінуси: проблеми з пневмопідвіскою та електронікою.

Tesla Model X (2016–2017)

Ціна: від $20 000 (820 тис. грн) до $30 000 (1,23 млн грн)

Кросовер із дверима-крилами й упізнаваним силуетом, який навіть сьогодні легко сприймається за нову модель.

Плюси: швидкість, запас ходу понад 200 миль, бездротові оновлення.

Мінуси: висока вартість заміни батареї, проблеми з якістю збирання у ранніх авто.

Tesla Model X Фото: Getty Images

Нагадаємо, Даг ДеМуро відомий своїми детальними оглядами автомобілів на YouTube. Раніше він неодноразово наголошував, що вживані машини преміумкласу можуть бути вигідними, якщо купувати їх обачно.

Як повідомляв Фокус, нещодавно експерти перевірили витрату пального сучасних авто та надали топ 10 найекономічніших моделей.

Також Фокус писав про найнадійніші недорогі авто з пробігом, які здатні проїхати понад 300 000 км.