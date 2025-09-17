8 роскошных авто, которые помогут вам выглядеть богатым (фото)

Автомобильный эксперт и блогер Даг ДеМуро составил список из восьми моделей, которые выглядят дороже, чем стоят. Многие из них бывшие в употреблении, но до сих пор производят впечатление дорогих и премиальных авто.

По данным GOBankingRates, роскошные машины нередко стремительно теряют в стоимости. Это невыгодно для владельцев, но выигрышно для покупателей, которые хотят сэкономить. В своем обзоре ДеМуро выделил машины, которые доступны за относительно небольшую цену, но при этом выглядят престижно.

Однако он предупредил, что низкая цена имеет и обратную сторону — расходы на ремонт могут быть существенными, особенно если предыдущие владельцы экономили на сервисе.

Mercedes-Benz E-Class и Volvo V70 универсал

Цена: от $5 000 (205 тыс. грн) до $12 000 (492 тыс. грн)

Эти универсалы считались символом благосостояния еще до того, как кроссоверы стали мейнстримом. Они отличаются сдержанным дизайном и качественной сборкой.

Плюсы: классика стиля, надежность бренда.

Минусы: проблемы с пневмоподвеской, значительный расход топлива.

Volvo V70 универсал Фото: Getty Images

Maserati GranTurismo (2008-2012)

Цена: от $15 000 (615 тыс. грн) до $20 000 (820 тыс. грн)

Купе с линиями Pininfarina и двигателем Ferrari V8 до сих пор выглядит современно.

Плюсы: изумительный дизайн, индивидуальный салон.

Минусы: дорогой ремонт, неидеальная репутация бренда.

Maserati GranTurismo Фото: Getty Images

BMW 5 серии F10 (2011-2015)

Цена: от $6 000 (246 тыс. грн) до $11 000 (451 тыс. грн)

Модель ассоциируется с бизнес-классом, даже с пробегом.

Плюсы: опциональный мощный V8, комфортный салон.

Минусы: двигатели серии N имеют проблемы с герметичностью, часто встречаются тюнингованные авто сомнительного качества.

BMW 5 серии F10 Фото: BMW

Jaguar XK (2007-2010)

Цена: от $10 000 (410 тыс. грн) до $15 000 (615 тыс. грн)

Алюминиевое купе Иена Каллума остается эталоном стиля.

Плюсы: элегантный дизайн, звучание V8.

Минусы: устаревшая мультимедиа, проблемные элементы двигателя.

Mercedes-Benz SL R230 (2003-2006)

Цена: от $7 000 (287 тыс. грн) до $10 000 (410 тыс. грн)

Кабриолет с жесткой крышей и звездой на капоте — символ успеха.

Плюсы: надежный 5-литровый V8, удобный механизм крыши.

Минусы: дорогой ремонт подвески ABC, риск испорченного внешнего вида из-за неоригинального тюнинга.

Mercedes-Benz SL R230 Фото: Topcars UA

Hyundai Equus (2011-2016)

Цена: от $10 000 (410 тыс. грн) до $20 000 (820 тыс. грн)

Флагман Hyundai без привычных логотипов, который часто путают с Maybach.

Плюсы: мощный 429-сильный V8, комфортные задние сиденья.

Минусы: сложность с запчастями, низкая стоимость перепродажи.

Audi A8 D3 (2004-2010)

Цена: от $9 000 (369 тыс. грн) до $14 000 (574 тыс. грн)

Флагман Audi с полным приводом и сдержанным дизайном, подчеркивающим статус.

Плюсы: Quattro, надежный 4,2-литровый двигатель.

Минусы: проблемы с пневмоподвеской и электроникой.

Tesla Model X (2016-2017 гг.)

Цена: от $20 000 (820 тыс. грн) до $30 000 (1,23 млн грн)

Кроссовер с дверьми-крыльями и узнаваемым силуэтом, который даже сегодня легко принимается за новую модель.

Плюсы: скорость, запас хода более 200 миль, беспроводные обновления.

Минусы: высокая стоимость замены батареи, проблемы с качеством сборки у ранних авто.

Tesla Model X Фото: Getty Images

Напомним, Даг ДеМуро известен своими детальными обзорами автомобилей на YouTube. Ранее он неоднократно подчеркивал, что подержанные машины премиум-класса могут быть выгодными, если покупать их осмотрительно.

