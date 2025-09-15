Преодолеют более 300 000 км: эксперты назвали самые надежные недорогие авто с пробегом (фото)

При выборе авто с пробегом покупатели ищут модели, которые проедут десятки тысяч километров и не будут проблемными. Эксперты посоветовали модели, для которых 300 000 км и более — не проблема.

Related video

Хотя в наше время авто уже не такие выносливые, как 20-30 лет назад, среди них все же есть надежные экземпляры. Причем, многие из них — недорогие модели стоимостью до 20 000 долларов. Их назвали на сайте Go Banking Rates.

Показателем надежности определили возможность авто преодолеть более 200 000 миль, то есть 320 000 км.

Honda Civic

Honda Civic Фото: Honda

Honda Civic 2018-2019 годов недорогой, надежный и довольно ликвидный. Специалист по автострахованию Мелани Муссон отметила, что обычно эта модель требует лишь стандартного обслуживания.

Важно

Доступнее Duster: на рынок выходит самый дешевый электромобиль Honda (фото)

Honda Accord

Honda Accord Фото: Honda

Седан Honda Accord 2013 года не менее надежен, чем его младший брат Civic. Транспортный эксперт Карл Родригес отметил, что эту модель легко отремонтировать и затраты на ее содержание невысоки. К тому же, в Honda Accord комфортный салон с долговечной отделкой.

Subaru Forester

Subaru Forester Фото: Вадим Добровольский

Мелани Муссон посоветовала купить Subaru Forester, если нужен недорогой и выносливый кроссовер с полным приводом. Даже экземпляры с пробегом более 130 000 км беспроблемны и прослужат еще долго.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 обладает образцовой надежностью. Эксперт Мелани Муссон отдает предпочтение моделям 2017-2018 годов. Они способны достичь немалого пробега при условии регулярного обслуживания. К тому же, кроссовер экономичен и безопасен.

Важно

Лучше Camry и Avalon: Toyota представила недорогую альтернативу Tesla Model S (фото)

Mazda 6

Mazda 6 Фото: Mazda

Mazda 6 — надежное недорогое авто с пробегом для активных водителей. Карл Родригес отметил, что у него обтекаемый дизайн, хорошая управляемость и довольно простая конструкция.

Ранее опытный механик назвал подержанные авто, которые не купит ни в коем случае.

Также Фокус рассказывал о лучших авто с пробегом стоимостью до $13 000.