Подолають понад 300 000 км: експерти назвали найнадійніші недорогі авто з пробігом (фото)

При виборі авто з пробігом покупці шукають моделі, які проїдуть десятки тисяч кілометрів і не будуть проблемними. Експерти порадили моделі, для яких 300 000 км і більше – не проблема.

Хоча у наш час авто вже не такі витривалі, як 20-30 років тому, серед них все ж є надійні екземпляри. Причому, чимало з них – недорогі моделі вартістю до 20 000 доларів. Їх назвали на сайті Go Banking Rates.

Показником надійності визначили можливість авто подолати понад 200 000 миль, тобто 320 000 км.

Honda Civic

Honda Civic Фото: Honda

Honda Civic 2018-2019 років недорогий, надійний і доволі ліквідний. Фахівець з автострахування Мелані Муссон зазначила, що зазвичай ця модель вимагає лише стандартного обслуговування.

Honda Accord

Honda Accord Фото: Honda

Седан Honda Accord 2013 року не менш надійний, ніж його молодший брат Civic. Транспортний експерт Карл Родрігес зазначив, що цю модель легко відремонтувати і затрати на її утримання невисокі. До того ж, в Honda Accord комфортний салоні із довговічним оздобленням.

Subaru Forester

Subaru Forester Фото: Вадим Добровольський

Мелані Муссон порадила купити Subaru Forester, якщо потрібен недорогий і витривалий кросовер із повним приводом. Навіть екземпляри з пробігом понад 130 000 км безпроблемні і прослужать ще довго.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Кросовер Toyota RAV4 має зразкову надійність. Експертка Мелані Муссон віддає перевагу моделям 2017-2018 років. Вони здатні досягнути чималого пробігу за умови регулярного обслуговування. До того ж, кросовер економічний і безпечний.

Mazda 6

Mazda 6 Фото: Mazda

Mazda 6 – надійне недороге авто з пробігом для активних водіїв. Карл Родрігес зазначив, що в нього обтічний дизайн, гарна керованість та доволі проста конструкція.

Раніше досвідчений механік назвав вживані авто, які не купить ні в якому разі.

Також Фокус розповідав про кращі авто з пробігом вартістю до $13 000.