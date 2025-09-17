Эксперты проверили расход топлива современных авто: топ 10 самых экономичных моделей (фото)

В Великобритании испытали модели разных классов и определили самые экономичные авто. У некоторых из них реальный расход оказался ниже паспортного.

Related video

Британские эксперты протестировали десятки новых и подержанных моделей и определили самые экономичные авто на рынке. Рейтинг опубликовало издание WhatCar.

Расход топлива Suzuki Ignis оказался ниже паспортного Фото: Suzuki

Расход топлива проверяли в лаборатории на специальном дино-стенде. Программа тестирования имитировала езду в городе и на трассе. В салоне включали климат-контроль и выставляли температуру 21 градус.

К лабораторным исследованиям прибегли потому, что они ставят всех участников испытания в равные условия и исключают влияние погоды, трафика и других посторонних факторов.

Toyota Yaris Cross расходует в среднем всего 4,7 л на 100 км Фото: Toyota

У большинства автомобилей расход топлива на стенде оказался больше паспортных показателей, однако Volkswagen up и Suzuki Ignis в тесте были более экономичными.

Важно

Расход 5,5 л на 100 км и заводское ГБО: представлен самый совершенный Duster (фото)

Именно Suzuki Ignis, а также гибриды Toyota Yaris и Yaris Cross — самые экономичные авто в рейтинге. В среднем они расходуют 4,7 л на 100 км.

Название авто Паспортный расход, л/100 км Реальный расход, л/100км Разница Toyota Yaris Cross 1,5, гибрид 4,5 4,7 4% Toyota Yaris 1,5, гибрид 4,1 4,7 14% Suzuki Ignis 1,2, гибрид 5,1 4,7 -8% Skoda Octavia 2,0, дизель 4,3 4,9 14% Suzuki Celerio 1,0, бензин 4,3 4,9 14% Opel Astra K 1,6, дизель 4,5 5 11% Honda Jazz 1,5, гибрид 4,6 5 9% SEAT Leon 1,6, дизель 4 5 25% Volkswagen up 1,0, бензин 5,6 5 -11% Suzuki Baleno 1,0, бензин 4,9 5,1 4%

В общем, почти все автомобили из топ-10 в тесте уложились в 5 л/100 км. Примечательно, что среди них есть не только дизельные и гибридные модели, но и бензиновые авто.

Кстати, недавно дебютировал доступный кроссовер Suzuki за $13 000 с расходом 3,5 л на 100 км.

Также Фокус писал о самых надежных недорогих недорогих авто с пробегом, которые способны проехать более 300 000 км.