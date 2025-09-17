Эксперты проверили расход топлива современных авто: топ 10 самых экономичных моделей (фото)
В Великобритании испытали модели разных классов и определили самые экономичные авто. У некоторых из них реальный расход оказался ниже паспортного.
Британские эксперты протестировали десятки новых и подержанных моделей и определили самые экономичные авто на рынке. Рейтинг опубликовало издание WhatCar.
Расход топлива проверяли в лаборатории на специальном дино-стенде. Программа тестирования имитировала езду в городе и на трассе. В салоне включали климат-контроль и выставляли температуру 21 градус.
К лабораторным исследованиям прибегли потому, что они ставят всех участников испытания в равные условия и исключают влияние погоды, трафика и других посторонних факторов.
У большинства автомобилей расход топлива на стенде оказался больше паспортных показателей, однако Volkswagen up и Suzuki Ignis в тесте были более экономичными.
Именно Suzuki Ignis, а также гибриды Toyota Yaris и Yaris Cross — самые экономичные авто в рейтинге. В среднем они расходуют 4,7 л на 100 км.
|Название авто
|Паспортный расход, л/100 км
|Реальный расход, л/100км
|Разница
|Toyota Yaris Cross 1,5, гибрид
|4,5
|4,7
|4%
|Toyota Yaris 1,5, гибрид
|4,1
|4,7
|14%
|Suzuki Ignis 1,2, гибрид
|5,1
|4,7
|-8%
|Skoda Octavia 2,0, дизель
|4,3
|4,9
|14%
|Suzuki Celerio 1,0, бензин
|4,3
|4,9
|14%
|Opel Astra K 1,6, дизель
|4,5
|5
|11%
|Honda Jazz 1,5, гибрид
|4,6
|5
|9%
|SEAT Leon 1,6, дизель
|4
|5
|25%
|Volkswagen up 1,0, бензин
|5,6
|5
|-11%
|Suzuki Baleno 1,0, бензин
|4,9
|5,1
|4%
В общем, почти все автомобили из топ-10 в тесте уложились в 5 л/100 км. Примечательно, что среди них есть не только дизельные и гибридные модели, но и бензиновые авто.
Кстати, недавно дебютировал доступный кроссовер Suzuki за $13 000 с расходом 3,5 л на 100 км.
Также Фокус писал о самых надежных недорогих недорогих авто с пробегом, которые способны проехать более 300 000 км.