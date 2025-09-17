Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Експерти перевірили витрату пального сучасних авто: топ 10 найекономічніших моделей (фото)

авто на стенді
Витрату пального десятків авто перевірили в лабораторії

У Великій Британії випробували моделі різних класів та визначили найекономічніші авто. У деяких із них реальна витрата виявилася нижчою за паспортну.

Related video

Британські експерти протестували десятки нових і вживаних моделей та визначили найекономічніші авто на ринку. Рейтинг опублікувало видання WhatCar.

Suzuki Ignis
Витрата пального Suzuki Ignis виявилася нижчою за паспортну
Фото: Suzuki

Витрату пального перевіряли в лабораторії на спеціальному дино-стенді. Програма тестування імітувала їзду в місті та на трасі. У салоні вмикали клімат-контроль та виставляли температуру 21 градус.

До лабораторних досліджень вдалися тому, що вони ставлять всіх учасників випробування в рівні умови та виключають вплив погоди, трафіку та інших сторонніх факторів.

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross витрачає у середньому лише 4,7 л на 100 км
Фото: Toyota

У більшості автомобілів витрата пального на стенді виявилася більша за паспортні показники, проте Volkswagen up та Suzuki Ignis у тесті були економічнішими.

Важливо
Витрата 5,5 л на 100 км і заводське ГБО: представлено найдосконаліший Duster (фото)
Витрата 5,5 л на 100 км і заводське ГБО: представлено найдосконаліший Duster (фото)

Саме Suzuki Ignis, а також гібриди Toyota Yaris і Yaris Cross – найекономічніші авто у рейтингу. У середньому вони витрачають 4,7 л на 100 км.

Назва авто Паспортна витрата, л/100 км Реальна витрата, л/100км Різниця
Toyota Yaris Cross 1,5, гібрид 4,5 4,7 4%
Toyota Yaris 1,5, гібрид 4,1 4,7 14%
Suzuki Ignis 1,2, гібрид 5,1 4,7 -8%
Skoda Octavia 2,0, дизель 4,3 4,9 14%
Suzuki Celerio 1,0, бензин 4,3 4,9 14%
Opel Astra K 1,6, дизель 4,5 5 11%
Honda Jazz 1,5, гібрид 4,6 5 9%
SEAT Leon 1,6, дизель 4 5 25%
Volkswagen up 1,0, бензин 5,6 5 -11%
Suzuki Baleno 1,0, бензин 4,9 5,1 4%

Загалом, майже всі автомобілі з топ-10 в тесті вклалися у 5 л/100 км. Примітно, що серед них є не лише дизельні та гібридні моделі, але й бензинові авто.

До речі, нещодавно дебютував доступний кросовер Suzuki за $13 000 з витратою 3,5 л на 100 км.

Також Фокус писав про найнадійніші недорогі авто з пробігом, які здатні проїхати понад 300 000 км.