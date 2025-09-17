Експерти перевірили витрату пального сучасних авто: топ 10 найекономічніших моделей (фото)
У Великій Британії випробували моделі різних класів та визначили найекономічніші авто. У деяких із них реальна витрата виявилася нижчою за паспортну.
Британські експерти протестували десятки нових і вживаних моделей та визначили найекономічніші авто на ринку. Рейтинг опублікувало видання WhatCar.
Витрату пального перевіряли в лабораторії на спеціальному дино-стенді. Програма тестування імітувала їзду в місті та на трасі. У салоні вмикали клімат-контроль та виставляли температуру 21 градус.
До лабораторних досліджень вдалися тому, що вони ставлять всіх учасників випробування в рівні умови та виключають вплив погоди, трафіку та інших сторонніх факторів.
У більшості автомобілів витрата пального на стенді виявилася більша за паспортні показники, проте Volkswagen up та Suzuki Ignis у тесті були економічнішими.
Саме Suzuki Ignis, а також гібриди Toyota Yaris і Yaris Cross – найекономічніші авто у рейтингу. У середньому вони витрачають 4,7 л на 100 км.
|Назва авто
|Паспортна витрата, л/100 км
|Реальна витрата, л/100км
|Різниця
|Toyota Yaris Cross 1,5, гібрид
|4,5
|4,7
|4%
|Toyota Yaris 1,5, гібрид
|4,1
|4,7
|14%
|Suzuki Ignis 1,2, гібрид
|5,1
|4,7
|-8%
|Skoda Octavia 2,0, дизель
|4,3
|4,9
|14%
|Suzuki Celerio 1,0, бензин
|4,3
|4,9
|14%
|Opel Astra K 1,6, дизель
|4,5
|5
|11%
|Honda Jazz 1,5, гібрид
|4,6
|5
|9%
|SEAT Leon 1,6, дизель
|4
|5
|25%
|Volkswagen up 1,0, бензин
|5,6
|5
|-11%
|Suzuki Baleno 1,0, бензин
|4,9
|5,1
|4%
Загалом, майже всі автомобілі з топ-10 в тесті вклалися у 5 л/100 км. Примітно, що серед них є не лише дизельні та гібридні моделі, але й бензинові авто.
До речі, нещодавно дебютував доступний кросовер Suzuki за $13 000 з витратою 3,5 л на 100 км.
Також Фокус писав про найнадійніші недорогі авто з пробігом, які здатні проїхати понад 300 000 км.