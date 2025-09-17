Експерти перевірили витрату пального сучасних авто: топ 10 найекономічніших моделей (фото)

У Великій Британії випробували моделі різних класів та визначили найекономічніші авто. У деяких із них реальна витрата виявилася нижчою за паспортну.

Британські експерти протестували десятки нових і вживаних моделей та визначили найекономічніші авто на ринку. Рейтинг опублікувало видання WhatCar.

Витрата пального Suzuki Ignis виявилася нижчою за паспортну Фото: Suzuki

Витрату пального перевіряли в лабораторії на спеціальному дино-стенді. Програма тестування імітувала їзду в місті та на трасі. У салоні вмикали клімат-контроль та виставляли температуру 21 градус.

До лабораторних досліджень вдалися тому, що вони ставлять всіх учасників випробування в рівні умови та виключають вплив погоди, трафіку та інших сторонніх факторів.

Toyota Yaris Cross витрачає у середньому лише 4,7 л на 100 км Фото: Toyota

У більшості автомобілів витрата пального на стенді виявилася більша за паспортні показники, проте Volkswagen up та Suzuki Ignis у тесті були економічнішими.

Саме Suzuki Ignis, а також гібриди Toyota Yaris і Yaris Cross – найекономічніші авто у рейтингу. У середньому вони витрачають 4,7 л на 100 км.

Назва авто Паспортна витрата, л/100 км Реальна витрата, л/100км Різниця Toyota Yaris Cross 1,5, гібрид 4,5 4,7 4% Toyota Yaris 1,5, гібрид 4,1 4,7 14% Suzuki Ignis 1,2, гібрид 5,1 4,7 -8% Skoda Octavia 2,0, дизель 4,3 4,9 14% Suzuki Celerio 1,0, бензин 4,3 4,9 14% Opel Astra K 1,6, дизель 4,5 5 11% Honda Jazz 1,5, гібрид 4,6 5 9% SEAT Leon 1,6, дизель 4 5 25% Volkswagen up 1,0, бензин 5,6 5 -11% Suzuki Baleno 1,0, бензин 4,9 5,1 4%

Загалом, майже всі автомобілі з топ-10 в тесті вклалися у 5 л/100 км. Примітно, що серед них є не лише дизельні та гібридні моделі, але й бензинові авто.

До речі, нещодавно дебютував доступний кросовер Suzuki за $13 000 з витратою 3,5 л на 100 км.

Також Фокус писав про найнадійніші недорогі авто з пробігом, які здатні проїхати понад 300 000 км.