ГБО і витрата 3,5 л/100 км: дебютував старший брат Suzuki Vitara за $13 000 (фото)

В Індії презентували новий Suzuki Victoris. Недорогий компактний кросовер доступний в бензиновому та гібридному виконанні, а також із заводським ГБО.

Кросовер Suzuki Victoris невдовзі надійде у виробництво в Індії і там коштуватиме приблизно 1,1-1,5 мільйона рупій ($13 000 – 17 000), а пізніше з’явиться в інших країнах. Про авто розповіли на сайті японського виробника.

Нова модель зовні дуже схожа на Suzuki Vitara – у неї схожий силует та кутастий дизайн. Утім, новий Suzuki Victoris виразніший на вигляд завдяки розширеним крилам, розкосим фарам та ліхтарям на всю ширину кузова. До того ж, кросовер майже на 20 см більший за Suzuki Vitara.

Модель доступна у бензинових, гібридних та газових версіях Фото: Suzuki

Розміри Suzuki Victoris 2025:

довжина – 4360 мм;

ширина – 1795 мм;

висота – 1655 мм;

колісна база – 2600 мм.

У салоні всіх Suzuki Victoris встановлено сенсорний дисплей (із діагоналлю 7 або 10,1 дюйма), а дорожчі версії отримали ще й цифрову панель приладів.

У топових версіях встановлено два екрани на передній панелі Фото: Suzuki

Базова комплектація Suzuki Victoris також включає клімат-контроль, а топовий варіант отримав панорамний дах, проєкцію на лобове скло, вентиляцію сидінь, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки, електроприводи крісла водія та дверей багажника.

Кросовер Suzuki Victoris доступний у кількох 1,5-літрових версіях. Бензиновий двигун на 103 к. с. витрачає 4,7 л на 100 км. Його можна доповнити "м’якою" гібридною установкою, повним приводом або заводським ГБО.

Сидіння можна доповнити електроприводом та вентиляцією Фото: Suzuki

Також доступний 116-сильний гібрид Suzuki Victoris з 1,5-літровим двигуном та електромотором. Він витрачає 3,5 л на 100 км.

