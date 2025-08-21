Suzuki представила затишний позашляховий дім на колесах для двох за $12 500 (фото)

Лінійку мінівена Suzuki Every 2025 поповнила оригінальна модифікація J Limited. Мініатюрне авто перетворили в недорогий і затишний дім на колесах підвищеної прохідності.

Related video

Новий Suzuki Every J Limited надходить у продаж в Японії за ціною від 1 835 900 єн ($12 500). Про автомобіль розповіли на офіційному сайті Suzuki.

Зсувні двері оснащені електроприводом Фото: Suzuki

Мінівен Suzuki Every випускають із 2015 року належить до так званого класу кей-карів – субкомпактних японських авто для міста. 3,4-метрове авто вирізняється рубаним дизайном із коротким високим капотом, невеликими звисами кузова та вертикальними задніми стійками.

Версія J Limited вирізняється чорними глянцевими бамперами, дзеркалами та ручками, а крупні світлодіодні фари автомобіля тонували.

Автодім укомплектований кондиціонером, а камера є опцією Фото: Suzuki

Попри компактні розміри, автодім Suzuki Every має два спальні місця, якщо скласти задні крісла. За доплату пропонують багажник на дах, сітку для речей під стелею та гачки для кріплення різноманітного начиння.

Важливо

В Японії випустили дешевий гібрид Suzuki Jimny та класичного Chevrolet (фото)

Мінівен Suzuki Every J Limited оснащений кондиціонером та електроприводом зсувних дверей, а за доплату в $360 пропонують пакет опцій, який включає Bluetooth, USB-порт та камеру з 7-дюймовим екраном.

Автодім розрахований на два спальних місця Фото: Suzuki

Дім на колесах Suzuki випускають із 658-кубовим трициліндровим турбомотором на 64 к. с. та варіатором. За 1000 доларів доступний повний привід.

Раніше Фокус розповідав про дешевий автодім Toyota, яка може бути офісом на колесах.

Також ми писали про новий Suzuki за $7800 із витратою 3,5 л на 100 км.