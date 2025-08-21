Suzuki представила уютный внедорожный дом на колесах для двоих за $12 500 (фото)
Линейку минивэна Suzuki Every 2025 пополнила оригинальная модификация J Limited. Миниатюрное авто превратили в недорогой и уютный дом на колесах повышенной проходимости.
Новый Suzuki Every J Limited поступает в продажу в Японии по цене от 1 835 900 иен ($12 500). Об автомобиле рассказали на официальном сайте Suzuki.
Минивэн Suzuki Every выпускается с 2015 года и относится к так называемому классу кей-каров — субкомпактных японских авто для города. 3,4-метровое авто отличается рубленым дизайном с коротким высоким капотом, небольшими свесами кузова и вертикальными задними стойками.
Версия J Limited отличается черными глянцевыми бамперами, зеркалами и ручками, а крупные светодиодные фары автомобиля тонировали.
Несмотря на компактные размеры, автодом Suzuki Every имеет два спальных места, если сложить задние кресла. За доплату предлагают багажник на крышу, сетку для вещей под потолком и крючки для крепления разнообразной утвари.
Минивэн Suzuki Every J Limited оснащен кондиционером и электроприводом сдвижных дверей, а за доплату в $360 предлагают пакет опций, который включает Bluetooth, USB-порт и камеру с 7-дюймовым экраном.
Дом на колесах Suzuki выпускают с 658-кубовым трехцилиндровым турбомотором на 64 л. с. и вариатором. За 1000 долларов доступен полный привод.
