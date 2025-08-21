Suzuki представила уютный внедорожный дом на колесах для двоих за $12 500 (фото)

Линейку минивэна Suzuki Every 2025 пополнила оригинальная модификация J Limited. Миниатюрное авто превратили в недорогой и уютный дом на колесах повышенной проходимости.

Новый Suzuki Every J Limited поступает в продажу в Японии по цене от 1 835 900 иен ($12 500). Об автомобиле рассказали на официальном сайте Suzuki.

Сдвижные двери оснащены электроприводом Фото: Suzuki

Минивэн Suzuki Every выпускается с 2015 года и относится к так называемому классу кей-каров — субкомпактных японских авто для города. 3,4-метровое авто отличается рубленым дизайном с коротким высоким капотом, небольшими свесами кузова и вертикальными задними стойками.

Версия J Limited отличается черными глянцевыми бамперами, зеркалами и ручками, а крупные светодиодные фары автомобиля тонировали.

Автодом укомплектован кондиционером, а камера является опцией Фото: Suzuki

Несмотря на компактные размеры, автодом Suzuki Every имеет два спальных места, если сложить задние кресла. За доплату предлагают багажник на крышу, сетку для вещей под потолком и крючки для крепления разнообразной утвари.

Минивэн Suzuki Every J Limited оснащен кондиционером и электроприводом сдвижных дверей, а за доплату в $360 предлагают пакет опций, который включает Bluetooth, USB-порт и камеру с 7-дюймовым экраном.

Автодом рассчитан на два спальных места Фото: Suzuki

Дом на колесах Suzuki выпускают с 658-кубовым трехцилиндровым турбомотором на 64 л. с. и вариатором. За 1000 долларов доступен полный привод.

Ранее Фокус рассказывал о дешевом автодоме Toyota, который может быть офисом на колесах.

Также мы писали о новом Suzuki за $7800 с расходом 3,5 л на 100 км.