Семейную Toyota превратили в дешевый автодом и офис на колесах (видео)

Минивэн Toyota Sienta получил нестандартные модификации Juno. Доступную модель превратили в автодом, передвижную лаунж зону и мобильный офис.

Новая Toyota Sienta Juno поступила в продажу в Японии по цене от 3 654 200 до 3 852 200 иен ($24 800 — 26 100). Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

Оригинальный тюнинг Toyota Sienta выполнило японское ателье Modellista. В задней части авто изменили отделку — установили пол и боковины из фанеры.

Кроме того, для 4,3-метрового авто предлагают раскладные столики, стульчики-пуфы и спальные матрасы. Таким образом, при желании Toyota Sienta можно превратить в дом на колесах, передвижной офис с рабочим местом или зону отдыха.

Минивэн можно превратить в мобильную лаунж зону или офис на колесах Фото: Toyota Фото: Toyota

Все Toyota Sienta Juno комплектуют климат-контролем и адаптивным круиз-контролем с полуавтономным режимом. Доступны пять различных пакетов кастомизации (Chill, Comfort, Focus и Refresh) стоимостью от 1100 до 2200 долларов.

Фото: Toyota

На выбор доступны 1,5-литровый бензиновый двигатель на 125 л. с. и 116-сильная гибридная установка. Обе версии оснащены вариатором, а за доплату можно выбрать полный привод.

