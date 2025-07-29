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Авто

В Европе вывели на рынок дешевый дом на колесах за 9000 евро (фото, видео)

дом на колёсах
Жилой модуль для пикапов стоит в 9000 евро | Фото: скриншот / YouTube

Французская компания Tipi4x4 создала дешевый набор для превращения авто в дом на колесах. Внутри нашлось место для нескольких кроватей и кухни.

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Автодом назвали Box2, а его цена стартует с 9000 евро. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Жилой модуль Box2 является достаточно компактным, чтобы поместиться на грузовой платформе стандартного среднеразмерного пикапа вроде Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. Он изготовлен из стеклопластика и обшит изнутри шпоном из тополя. Масса составляет всего 150 кг, то есть его могут смонтировать несколько человек.

дешёвый автодом
Жилой модуль устанавливается в кузов пикапа и устанавливается в кузов пикапа
Фото: скриншот / YouTube

Внутри можно установить два или три спальных места. Также разместили раскладной стол и небольшую кухню.

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Стоит отметить, что 9000 евро — это стоимость самого жилого модуля. За матрасы для кроватей необходимо доплатить 363 евро, виниловый пол — 97 евро, а набор техники для кухни — 200 евро.

дешевый дом на колесах
Внутри установлены кровати и небольшая кухня
Фото: скриншот / YouTube

Автономный обогреватель Webasto оценили в 2390 евро. Кроме того, за 2397 евро предлагают установить 80-литровый бак для воды, а также небольшой аккумулятор и солнечные батареи на крыше для питания электроприборов. Со всеми возможными опциями цена дома на колесах Box2 составляет менее 15 000 евро.

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