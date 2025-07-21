С поднимающимися дверями и гаражом: в интернете показали уникальный автодом Scania (фото)

Мало кто знает, что Scania создавала не только грузовики и автобусы, но и дома на колесах. В 80-х разработали автодом Scanflyer оригинальной конструкции.

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Дом на колесах Scania Scanflyer создали в единственном экземпляре. О нем рассказали на сайте Carakoom.

Дом на колесах достигает 12 м в длину и весит 18 тонн Фото: Carakoom

Scanflyer построили на базе капотного грузовика Scania 112H и представили на автошоу в Эссене в 1980 году. Он достигает 12 м в длину, 2,45 м в ширину и 3,85 м в высоту, а его масса составляет 18 тонн.

Трехосный автодом Scania Scanflyer получил большие окна и двери типа "крыло чайки" — они поднимаются вверх как у Mercedes 300SL Gullwing. Сзади оборудовали гараж для перевозки низкого спортивного авто.

Дверь поднимается вверх Фото: Carakoom Сзади есть гараж для авто Фото: Carakoom

Салон Scania Scanflyer отделали кожей. Внутри оборудовали отдельную спальню, ванную комнату и небольшую кухню. Также установили стол, диваны и шкафы.

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Дом на колесах оснащен кондиционером, 1000-литровый бак для воды и 2000-литровую емкость для отходов. 11-литровый турбодизель на 280 л. с. позволяет развивать 85 км/ч и расходует 40 л на 100 км.

Салон украсили кожей Фото: Carakoom Внутри есть кухня, спальня и ванная комната Фото: Carakoom

Scania Scanflyer использовался гоночной командой, но мало эксплуатировался и проехал всего 22 000 км. В 2017 году его продавали за 85 000 евро.

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