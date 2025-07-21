Із підйомними дверима та гаражем: в інтернеті показали унікальний автодім Scania (фото)
Мало хто знає, що Scania створювала не лише вантажівки та автобуси, але й будинки на колесах. У 80-х розробили автодім Scanflyer оригінальної конструкції.
Дім на колесах Scania Scanflyer створили в єдиному екземплярі. Про нього розповіли на сайті Carakoom.
Scanflyer збудували на базі капотної вантажівки Scania 112H та презентували на автошоу в Ессені 1980 року. Він сягає 12 м завдовжки, 2,45 м завширшки та 3,85 м заввишки, а його маса складає 18 тонн.
Тривісний автодім Scania Scanflyer отримав великі вікна та двері типу "крило чайки" – вони піднімаються догори як в Mercedes 300SL Gullwing. Ззаду обладнали гараж для перевезення низького спортивного авто.
Салон Scania Scanflyer оздобили шкірою. Усередині обладнали окрему спальню, ванну кімнату та невелику кухню. Також встановили стіл, дивани та шафи.
Дім на колесах оснащений кондиціонером, 1000-літровий бак для води та 2000-літрову ємність для відходів. 11-літровий турбодизель на 280 к. с. дозволяє розвивати 85 км/год та витрачає 40 л на 100 км.
Scania Scanflyer використовувався гоночною командою, але мало експлуатувався та проїхав усього 22 000 км. У 2017 році його продавали за 85 000 євро.
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