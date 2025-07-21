Із підйомними дверима та гаражем: в інтернеті показали унікальний автодім Scania (фото)

Мало хто знає, що Scania створювала не лише вантажівки та автобуси, але й будинки на колесах. У 80-х розробили автодім Scanflyer оригінальної конструкції.

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Дім на колесах Scania Scanflyer створили в єдиному екземплярі. Про нього розповіли на сайті Carakoom.

Дім на колесах сягає 12 м завдовжки і важить 18 тонн Фото: Carakoom

Scanflyer збудували на базі капотної вантажівки Scania 112H та презентували на автошоу в Ессені 1980 року. Він сягає 12 м завдовжки, 2,45 м завширшки та 3,85 м заввишки, а його маса складає 18 тонн.

Тривісний автодім Scania Scanflyer отримав великі вікна та двері типу "крило чайки" – вони піднімаються догори як в Mercedes 300SL Gullwing. Ззаду обладнали гараж для перевезення низького спортивного авто.

Двері піднімаються догори Фото: Carakoom Ззаду є гараж для авто Фото: Carakoom

Салон Scania Scanflyer оздобили шкірою. Усередині обладнали окрему спальню, ванну кімнату та невелику кухню. Також встановили стіл, дивани та шафи.

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Дім на колесах оснащений кондиціонером, 1000-літровий бак для води та 2000-літрову ємність для відходів. 11-літровий турбодизель на 280 к. с. дозволяє розвивати 85 км/год та витрачає 40 л на 100 км.

Салон оздобили шкірою Фото: Carakoom Усередині є кухня, спальня та ванна Фото: Carakoom

Scania Scanflyer використовувався гоночною командою, але мало експлуатувався та проїхав усього 22 000 км. У 2017 році його продавали за 85 000 євро.

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