Старе пожежне авто перетворили на двоповерховий автодім для найсуворіших умов (відео)

Пожежний Steyr-Puch Pinzgauer 1991 року отримав нове життя. Вантажівку перетворили на екстремальний позашляховий автодім.

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Британці придбали списаний шестиколісний позашляховик Steyr-Puch Pinzgauer 718K, який експлуатувався пожежною частиною Сомерсета. На переробку його в автодім пішло 5 місяців. Вибір пав на цю модель тому, що вона вирізняється чудовою прохідністю, а подружжя любить відпочивати на природі.

Pinzgauer відреставрували, перефарбували та "взули" його в сучасні позашляхові шини. Авто зберегло 2,4-літровий турбодизель Volkswagen та 4-ступінчастий автомат.

Автодім Pinzgauer створювали упродовж п'яти місяців Фото: скриншот / YouTube

Усередині встановили розкладні дивани та кухню з плитою, холодильником, раковиною та мультипіччю. Також з’явилися стіл, шафи та шухляди.

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Дах Pinzgauer тепер піднімається, а на другому поверсі розкладається двоспальне ліжко. Крім того, встановили портативний вуличний душ.

У салоні з'явилися дивани та невелика кухня Фото: скриншот / YouTube Фото: скриншот / YouTube

Автодім Pinzgauer оснастили 80-літровим баком для води та дизельним обігрівачем. Електрообладнання живиться від акумуляторів на 560 А∙год (з інвертором на 3 кВт) та сонячних батарей на даху.

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