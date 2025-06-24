Старое пожарное авто превратили в двухэтажный автодом для самых суровых условий (видео)

Пожарный Steyr-Puch Pinzgauer 1991 года получил новую жизнь. Грузовик превратили в экстремальный внедорожный автодом.

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Британцы приобрели списанный шестиколесный внедорожник Steyr-Puch Pinzgauer 718K, который эксплуатировался пожарной частью Сомерсета. На переделку его в автодом ушло 5 месяцев. Выбор пал на эту модель потому, что она отличается отличной проходимостью, а супруги любят отдыхать на природе.

Pinzgauer отреставрировали, перекрасили и "обули" его в современные внедорожные шины. Авто сохранило 2,4-литровый турбодизель Volkswagen и 4-ступенчатый автомат.

Автодом Pinzgauer создавался в течение пяти месяцев Фото: скриншот / YouTube

Внутри установили раскладные диваны и кухню с плитой, холодильником, раковиной и мультипечью. Также появились стол, шкафы и ящики.

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Крыша Pinzgauer теперь поднимается, а на втором этаже раскладывается двуспальная кровать. Кроме того, установили портативный уличный душ.

В салоне появились диваны и небольшая кухня Фото: скриншот / YouTube Фото: скриншот / YouTube

Автодом Pinzgauer оснастили 80-литровым баком для воды и дизельным обогревателем. Электрооборудование питается от аккумуляторов на 560 А∙ч (с инвертором на 3 кВт) и солнечных батарей на крыше.

Между прочим, недавно представили внедорожный автодом за 550 000 евро, созданный украинцами.

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