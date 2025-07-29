В Європі вивели на ринок дешевий дім на колесах за 9000 євро (фото, відео)

Французька компанія Tipi4x4 створила дешевий набір для перетворення авто в дім на колесах. Усередині знайшлося місце для кількох ліжок та кухні.

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Автодім назвали Box2, а його ціна стартує з 9000 євро. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Житловий модуль Box2 є досить компактним, аби поміститися на вантажній платформі стандартного середньорозмірного пікапа на кшталт Mitsubishi L200 та Toyota Hilux. Він виготовлений зі склопластику та обшитий зсередини шпоном із тополі. Маса становить лише 150 кг, тобто його можуть змонтувати кілька осіб.

Житловий модуль встановлюється в кузов пікапа Фото: скриншот / YouTube

Усередині можна встановити два або три спальних місця. Також розмістили розкладний стіл і невелику кухню.

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Варто відзначити, що 9000 євро – це вартість самого житлового модуля. За матраци для ліжок необхідно доплатити 363 євро, вінілову підлогу – 97 євро, а набір техніки для кухні – 200 євро.

Усередині встановлено ліжка та невелику кухню Фото: скриншот / YouTube

Автономний обігрівач Webasto оцінили в 2390 євро. Крім того, за 2397 євро пропонують встановити 80-літровий бак для води, а також невеликий акумулятор і сонячні батареї на даху для живлення електроприладів. З усіма можливими опціями ціна будинку на колесах Box2 становить менш ніж 15 000 євро.

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