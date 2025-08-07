Сімейну Toyota перетворили на дешевий автодім та офіс на колесах (відео)

Мінівен Toyota Sienta отримав нестандартні модифікації Juno. Доступну модель перетворили на автодім, пересувну лаунж зону та мобільний офіс.

Нова Toyota Sienta Juno надійшла у продаж в Японії за ціною від 3 654 200 до 3 852 200 єн ($24 800 – 26 100). Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

Оригінальний тюнінг Toyota Sienta виконало японське ательє Modellista. У задній частині авто змінили оздоблення – встановили підлогу та боковини з фанери.

Крім того, для 4,3-метрового авто пропонують розкладні столики, стільчики-пуфи та спальні матраци. Отже, за бажання Toyota Sienta можна перетворити на дім на колесах, пересувний офіс із робочим місцем або зону відпочинку.

Мінівен можна перетворити на мобільну лаунж зону чи офіс на колесах Фото: Toyota Фото: Toyota

Усі Toyota Sienta Juno комплектують клімат-контролем та адаптивним круїз-контролем із напівавтономним режимом. Доступні п’ять різних пакетів кастомізації (Chill, Comfort, Focus і Refresh) вартістю від 1100 до 2200 доларів.

Фото: Toyota

На вибір доступні 1,5-літровий бензиновий двигун на 125 к. с. та 116-сильну гібридну установку. Обидві версії оснащені варіатором, а доплату можна обрати повний привід.

