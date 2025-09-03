ГБО и расход 3,5 л/100 км: дебютировал старший брат Suzuki Vitara за $13 000 (фото)

В Индии презентовали новый Suzuki Victoris. Недорогой компактный кроссовер доступен в бензиновом и гибридном исполнении, а также с заводским ГБО.

Кроссовер Suzuki Victoris вскоре поступит в производство в Индии и там будет стоить примерно 1,1-1,5 миллиона рупий ($13 000 — 17 000), а позже появится в других странах. Об авто рассказали на сайте японского производителя.

Новая модель внешне очень похожа на Suzuki Vitara — у нее похожий силуэт и угловатый дизайн. Впрочем, новый Suzuki Victoris выглядит выразительнее благодаря расширенным крыльям, раскосым фарам и фонарям на всю ширину кузова. К тому же, кроссовер почти на 20 см больше Suzuki Vitara.

Модель доступна в бензиновых, гибридных и газовых версиях Фото: Suzuki

Размеры Suzuki Victoris 2025:

длина — 4360 мм;

ширина — 1795 мм;

высота — 1655 мм;

колесная база — 2600 мм.

В салоне всех Suzuki Victoris установлен сенсорный дисплей (с диагональю 7 или 10,1 дюйма), а более дорогие версии получили еще и цифровую панель приборов.

В топовых версиях установлено два экрана на передней панели Фото: Suzuki

Базовая комплектация Suzuki Victoris также включает климат-контроль, а топовый вариант получил панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло, вентиляцию сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности, электроприводы кресла водителя и двери багажника.

Кроссовер Suzuki Victoris доступен в нескольких 1,5-литровых версиях. Бензиновый двигатель на 103 л. с. расходует 4,7 л на 100 км. Его можно дополнить "мягкой" гибридной установкой, полным приводом или заводским ГБО.

Сиденья можно дополнить электроприводом и вентиляцией Фото: Suzuki

Также доступен 116-сильный гибрид Suzuki Victoris с 1,5-литровым двигателем и электромотором. Он расходует 3,5 л на 100 км.

