ГБО и расход 3,5 л/100 км: дебютировал старший брат Suzuki Vitara за $13 000 (фото)
В Индии презентовали новый Suzuki Victoris. Недорогой компактный кроссовер доступен в бензиновом и гибридном исполнении, а также с заводским ГБО.
Кроссовер Suzuki Victoris вскоре поступит в производство в Индии и там будет стоить примерно 1,1-1,5 миллиона рупий ($13 000 — 17 000), а позже появится в других странах. Об авто рассказали на сайте японского производителя.
Новая модель внешне очень похожа на Suzuki Vitara — у нее похожий силуэт и угловатый дизайн. Впрочем, новый Suzuki Victoris выглядит выразительнее благодаря расширенным крыльям, раскосым фарам и фонарям на всю ширину кузова. К тому же, кроссовер почти на 20 см больше Suzuki Vitara.
Размеры Suzuki Victoris 2025:
- длина — 4360 мм;
- ширина — 1795 мм;
- высота — 1655 мм;
- колесная база — 2600 мм.
В салоне всех Suzuki Victoris установлен сенсорный дисплей (с диагональю 7 или 10,1 дюйма), а более дорогие версии получили еще и цифровую панель приборов.
Базовая комплектация Suzuki Victoris также включает климат-контроль, а топовый вариант получил панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло, вентиляцию сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности, электроприводы кресла водителя и двери багажника.Важно
Кроссовер Suzuki Victoris доступен в нескольких 1,5-литровых версиях. Бензиновый двигатель на 103 л. с. расходует 4,7 л на 100 км. Его можно дополнить "мягкой" гибридной установкой, полным приводом или заводским ГБО.
Также доступен 116-сильный гибрид Suzuki Victoris с 1,5-литровым двигателем и электромотором. Он расходует 3,5 л на 100 км.
Между прочим, недавно дебютировал оригинальный внедорожный автодом Suzuki за $12 500.
Также Фокус рассказывал о новом недорогом кроссовере Kia.