Эксперты назвали доступные кроссоверы, которые кажутся дороже, чем есть на самом деле (фото)
Автомобиль с выразительным дизайном, качественным салоном и богатым оснащением не всегда стоит все деньги мира. Эксперты определили 5 доступных кроссоверов, которые выглядят значительно дороже, чем стоят.
Чтобы иметь качественное авто, которое привлекает внимание окружающих, не обязательно тратить заоблачные суммы денег. В наши дни даже в массовом сегменте есть комфортабельные модели с современным оборудованием, которое раньше встречалось только на премиальных автомобилях. Эксперты-механики по просьбе сайта GoBankingRates выбрали пять таких моделей.
Mazda CX-30
Владелец СТО из Лос-Анджелеса Алан Гелфанд считает, что кроссовер Mazda CX-30 — доступная модель, которая не выглядит дешево. У нее очень качественный салон на уровне авто премиум-класса и современные опции. К тому же, это авто очень надежное и недорогое в обслуживании.
Buick Encore GX
Автоэксперт Роб Диллан отметил, что компактный кроссовер Encore GX выглядит дорого, как и все Buick, благодаря большому количеству хрома. У него неплохая внутренняя отделка и комфортабельная подвеска. А еще Buick Encore GX экономичен.
Kia Sportage
Роб Диллан подчеркнул, что кроссовер Kia Sportage отличается сложным футуристическим дизайном и укомплектован на уровне более дорогих моделей. Модель занимает высокие места в рейтингах надежности, а ее гибридная версия расходует всего 5,5 л на 100 км.
Mazda CX-5
Как и младший кроссовер CX-30, Mazda CX-5 имеет премиальный интерьер и отличается надежностью. К тому же, по словам Роба Диллана, модель хорошо управляется, а потому ее можно назвать кроссовером для активных водителей по разумной цене.Важно
Hyundai Tucson
Алан Гелфанд отмечает, что ради роскоши и комфорта не обязательно гнаться за премиальными брендами. Доступный кроссовер Hyundai Tucson — прагматичный выбор, ведь он надежный, просторный и выглядит современно как снаружи, так и внутри. Гибридная версия достаточно экономична — 6,2 л/100 км.
