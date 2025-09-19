Эксперты назвали доступные кроссоверы, которые кажутся дороже, чем есть на самом деле (фото)

Автомобиль с выразительным дизайном, качественным салоном и богатым оснащением не всегда стоит все деньги мира. Эксперты определили 5 доступных кроссоверов, которые выглядят значительно дороже, чем стоят.

Чтобы иметь качественное авто, которое привлекает внимание окружающих, не обязательно тратить заоблачные суммы денег. В наши дни даже в массовом сегменте есть комфортабельные модели с современным оборудованием, которое раньше встречалось только на премиальных автомобилях. Эксперты-механики по просьбе сайта GoBankingRates выбрали пять таких моделей.

Mazda CX-30

Mazda CX-30 Фото: Mazda

Владелец СТО из Лос-Анджелеса Алан Гелфанд считает, что кроссовер Mazda CX-30 — доступная модель, которая не выглядит дешево. У нее очень качественный салон на уровне авто премиум-класса и современные опции. К тому же, это авто очень надежное и недорогое в обслуживании.

Buick Encore GX

Buick Encore GX Фото: General Motors

Автоэксперт Роб Диллан отметил, что компактный кроссовер Encore GX выглядит дорого, как и все Buick, благодаря большому количеству хрома. У него неплохая внутренняя отделка и комфортабельная подвеска. А еще Buick Encore GX экономичен.

Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Роб Диллан подчеркнул, что кроссовер Kia Sportage отличается сложным футуристическим дизайном и укомплектован на уровне более дорогих моделей. Модель занимает высокие места в рейтингах надежности, а ее гибридная версия расходует всего 5,5 л на 100 км.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Как и младший кроссовер CX-30, Mazda CX-5 имеет премиальный интерьер и отличается надежностью. К тому же, по словам Роба Диллана, модель хорошо управляется, а потому ее можно назвать кроссовером для активных водителей по разумной цене.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Алан Гелфанд отмечает, что ради роскоши и комфорта не обязательно гнаться за премиальными брендами. Доступный кроссовер Hyundai Tucson — прагматичный выбор, ведь он надежный, просторный и выглядит современно как снаружи, так и внутри. Гибридная версия достаточно экономична — 6,2 л/100 км.

