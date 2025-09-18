Готовы купить хоть сейчас: опытные механики назвали бренд самых надежных авто

Профессиональных механиков попросили определить производителей самых надежных автомобилей. Их взгляды совпадают, ведь они назвали только одну марку.

Эксперты пришли к общему мнению, что самые надежные автомобили на современном рынке — Toyota. Об этом пишет британское издание Express.

Опытные механики считают подержанные Toyota хорошим выбором, ведь они надежные, выносливые и относительно недорогие.

Эксперты выделяют Toyota RAV4 и Corolla Фото: Toyota

В частности, основатель испанской компании по подбору подержанных автомобилей Need Car Help Сергей Савчак отметил, что для него Toyota — бренд номер один при выборе авто с пробегом. Он хоть сейчас готов приобрести Toyota. Особенно хорошее соотношение цены и качества у моделей 2007-2012 годов.

"Клиенты, которые тщательно изучают ситуацию, считают, что Toyota выпуска с 2007 по 2012 год [является лучшим вариантом по соотношению цены и качества]. В общем, это хорошие автомобили с тщательно ухоженными владельцами и по хорошей цене", — подчеркнул эксперт.

Британский блогер и автомеханик Скотти Килмер также считает, что Toyota — лучший выбор на подержанном рынке. Он выделил Toyota Corolla и RAV4 и назвал их наиболее удачными моделями, которые позволяют сэкономить средства за счет отсутствия ремонтов.

"Как механик, я работал с множеством различных автомобилей в течение последних пяти десятилетий и могу лично засвидетельствовать качество Toyota. Надежность Toyota в значительной степени связана с низким количеством механических проблем. Но вот кое-что, что мало кто знает. Покупка Toyota на самом деле сэкономит вам много денег по сравнению с другими брендами", — заявил Скотти Килмер.

