Готові купити хоч зараз: досвідчені механіки назвали бренд найнадійніших авто

Фахових механіків попросили визначити виробників найнадійніших автомобілів. Їхні погляди збігаються, адже вони назвали лише одну марку.

Related video

Експерти прийшли до спільної думки, що найнадійніші автомобілі на сучасному ринку — Toyota. Про це пише британське видання Express.

Досвідчені механіки вважають вживані Toyota гарним вибором, адже вони надійні, витривалі та відносно недорогі.

Експерти виділяють Toyota RAV4 і Corolla Фото: Toyota

Зокрема, засновник іспанської компанії з підбору вживаних автомобілів Need Car Help Сергій Савчак зазначив, що для нього Toyota – бренд номер один при виборі авто з пробігом. Він хоч зараз готовий придбати Toyota. Особливо добре співвідношення ціни та якості в моделей 2007-2012 років.

"Клієнти, які ретельно вивчають ситуацію, вважають, що Toyota випуску з 2007 по 2012 рік [є найкращим варіантом за співвідношенням ціни та якості]. Загалом, це хороші автомобілі з ретельно доглянутими власниками та за гарною ціною", — наголосив експерт.

Важливо

Експерти перевірили витрату пального сучасних авто: топ 10 найекономічніших моделей (фото)

Британський блогер та автомеханік Скотті Кілмер також вважає, що Toyota – найкращий вибір на вживаному ринку. Він виділив Toyota Corolla і RAV4 і назвав їх найбільш вдалими моделями, які дозволяють зекономити кошти за рахунок відсутності ремонтів.

"Як механік, я працював з безліччю різних автомобілів протягом останніх п’яти десятиліть і можу особисто засвідчити якість Toyota. Надійність Toyota значною мірою пов’язана з низькою кількістю механічних проблем. Але ось дещо, що мало хто знає. Купівля Toyota насправді заощадить вам багато грошей порівняно з іншими брендами", — заявив Скотті Кілмер.

Раніше Фокус розповідав про найнадійніші авто з пробігом, які здатні проїхати понад 300 000 км.

Також ми писали про невдалі вживані авто, які досвідчений механік не купить у жодному разі.