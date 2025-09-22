Японська якість: названо три найнадійніші компактні кросовери з пробігом (фото)

Експерти назвали найнадійніші вживані кросовери. До трійки лідерів увійшли виключно японські моделі.

Японські авто давно відомі своєю надійністю, тому не дивно, що саме моделі з країни Сонця, що сходить потрапили до рейтингу, складеного сайтом Top Speed.

Експерти визначили компактні кросовери, які найрідше ламаються і завдяки цьому є недорогими в обслуговуванні, адже їх власники не тратять кошти на ремонт.

Toyota RAV4

Кросовер Toyota RAV4 — одна з найнадійніших моделей сучасності. Ця модель легко долає 300-500 тис. км і навіть більше та стабільно займає високі місця в рейтингах надійності. До того ж, Toyota RAV4 ліквідна, тобто повільно втрачає у ціні.

Honda CR-V

Honda CR-V – практична сімейна модель із просторим салоном. Усі покоління кросовера надійні і витривалі та цілком здатні проїхати понад 300 000 км. До того ж, вживані Honda CR-V доволі недорогі.

Mazda CX-5

Кросовер Mazda CX-5 не лише надійний, але й емоційний. Модель вирізняється яскравим дизайном, а також добре налаштованим шасі, тому чудово керується і підійде активним водіям. Крім того, в неї якісний салон на рівні деяких авто преміумкласу.

