Японська якість: названо три найнадійніші компактні кросовери з пробігом (фото)
Експерти назвали найнадійніші вживані кросовери. До трійки лідерів увійшли виключно японські моделі.
Японські авто давно відомі своєю надійністю, тому не дивно, що саме моделі з країни Сонця, що сходить потрапили до рейтингу, складеного сайтом Top Speed.
Експерти визначили компактні кросовери, які найрідше ламаються і завдяки цьому є недорогими в обслуговуванні, адже їх власники не тратять кошти на ремонт.
Toyota RAV4
Кросовер Toyota RAV4 — одна з найнадійніших моделей сучасності. Ця модель легко долає 300-500 тис. км і навіть більше та стабільно займає високі місця в рейтингах надійності. До того ж, Toyota RAV4 ліквідна, тобто повільно втрачає у ціні.
Honda CR-V
Honda CR-V – практична сімейна модель із просторим салоном. Усі покоління кросовера надійні і витривалі та цілком здатні проїхати понад 300 000 км. До того ж, вживані Honda CR-V доволі недорогі.
Mazda CX-5
Кросовер Mazda CX-5 не лише надійний, але й емоційний. Модель вирізняється яскравим дизайном, а також добре налаштованим шасі, тому чудово керується і підійде активним водіям. Крім того, в неї якісний салон на рівні деяких авто преміумкласу.
Раніше Фокус розповідав про доступні кросовери, які видаються дорожчими, ніж є насправді.
Також ми писали про найнадійніші авто з пробігом, які легко проїдуть понад 300 000 км.