Японское качество: названы три самых надежных компактных кроссовера с пробегом (фото)

Эксперты назвали самые надежные подержанные кроссоверы. В тройку лидеров вошли исключительно японские модели.

Японские авто давно известны своей надежностью, поэтому неудивительно, что именно модели из страны восходящего солнца попали в рейтинг, составленный сайтом Top Speed.

Эксперты определили компактные кроссоверы, которые реже всего ломаются и благодаря этому являются недорогими в обслуживании, ведь их владельцы не тратят средства на ремонт.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 — одна из самых надежных моделей современности. Эта модель легко преодолевает 300-500 тыс. км и даже больше и стабильно занимает высокие места в рейтингах надежности. К тому же, Toyota RAV4 ликвидная, то есть медленно теряет в цене.

Honda CR-V

Honda CR-V Фото: Honda

Honda CR-V — практичная семейная модель с просторным салоном. Все поколения кроссовера надежны и выносливы и вполне способны проехать более 300 000 км. К тому же, подержанные Honda CR-V довольно недорогие.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-5 не только надежный, но и эмоциональный. Модель отличается ярким дизайном, а также хорошо настроенным шасси, поэтому отлично управляется и подойдет активным водителям. Кроме того, у нее качественный салон на уровне некоторых авто премиум-класса.

