У Києві засвітився нетиповий екстремальний спорткар Porsche за 12 мільйонів (фото)
У Києві помітили купе Porsche 911 GT3 Touring. Трековий спорткар оснащений високооборотною 510-сильною шісткою і стартує до сотні за 3,9 с.
Новий Porsche 911 GT3 Touring — рідкість в Україні, адже у нас придбали небагато цих спорткарів. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Ціна Porsche 911 GT3 Touring в Україні перевищує 12 мільйонів гривень. Модель доволі нетипова.Важливо
Touring – більш стримана версія Porsche 911 GT3. Головна її зовнішня відмінність – відсутність величезного заднього антикрила. Його замінив висувний спойлер.
Утім, обвіс та повітрозабірники збережені, а у двомісному салоні, як і раніше, встановлені ковшеподібні спортивні сидіння. У цьому авто звертають на себе увагу золотисті 20-дюймові диски з кріпленням центральною гайкою.
Як і всі Porsche 911 GT3, варіант Touring оснащений високооборотною 4,0-літровою шісткою, яка розвиває 510 к. с. при 8400 об/хв. Автообіль отримав 6-ступінчасту механічну КПП і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,9 с та розвинути 313 км/год. За доплату пропонують карбоново-керамічні гальма.
