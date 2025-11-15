У Києві засвітився нетиповий екстремальний спорткар Porsche за 12 мільйонів (фото)

У Києві помітили купе Porsche 911 GT3 Touring. Трековий спорткар оснащений високооборотною 510-сильною шісткою і стартує до сотні за 3,9 с.

Новий Porsche 911 GT3 Touring — рідкість в Україні, адже у нас придбали небагато цих спорткарів. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Porsche 911 GT3 Touring стартує до сотні за 3,9 с Фото: Topcars UA

Ціна Porsche 911 GT3 Touring в Україні перевищує 12 мільйонів гривень. Модель доволі нетипова.

Touring – більш стримана версія Porsche 911 GT3. Головна її зовнішня відмінність – відсутність величезного заднього антикрила. Його замінив висувний спойлер.

Новий Porsche 911 GT3 Touring коштує понад 12 мільйонів гривень Фото: Topcars UA

Утім, обвіс та повітрозабірники збережені, а у двомісному салоні, як і раніше, встановлені ковшеподібні спортивні сидіння. У цьому авто звертають на себе увагу золотисті 20-дюймові диски з кріпленням центральною гайкою.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Topcars UA

Як і всі Porsche 911 GT3, варіант Touring оснащений високооборотною 4,0-літровою шісткою, яка розвиває 510 к. с. при 8400 об/хв. Автообіль отримав 6-ступінчасту механічну КПП і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,9 с та розвинути 313 км/год. За доплату пропонують карбоново-керамічні гальма.

До речі, нещодавно в Києві розбили новітній Porsche 911 GTS вартістю 10 мільйонів гривень.

Також Фокус писав, що в столиці помітили рідкісний заряджений Audi 2000-х на 450 сил.