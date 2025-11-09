У Києві помітили дуже рідкісний спорткар BMW 2000-х із легендарним двигуном (фото)

У Києві сфотографували купе BMW Z4 M. Раритетний спорткар оснащений знаменитою 343-сильною шісткою та стартує до сотні за 5 с.

BMW Z4 M Coupe є раритетом не лише в Україні, адже всього з 2006 по 2008 рік виготовили лише 4581 таке авто. Світлини рідкісного купе опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснащене 343-сильною шісткою Фото: Topcars UA

Заряджену М-версію пропонували лише для першого покоління BMW Z4 M. Купе та родстер оснастили знаменитою 3,2-літровою рядною шісткою S54 від легендарного BMW M3 E46.

Цей високооборотний двигун розвиває 343 к. с. при 7900 об/хв та 365 Нм при 4900 об/хв. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість обмежено на позначці 250 км/год.

Крім того, спорткар BMW Z4 M Coupe отримав самоблокувальний диференціал, спортивну підвіску та збільшені гальма, а його кермове управління переналаштували.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: BMW

Купе BMW Z4 вирізняється нестандартним дизайном із вигнутим дахом та загостреною задньою частиною. М-версія отримала агресивніші бампери, 18-дюймові диски та чотири вихлопні труби, а в її салоні встановили спортивні кермо та крісла.

