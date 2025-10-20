В Україні засвітився 450-сильний заряджений BMW: випущено лише 2200 таких купе (фото)

В Україні сфотографували спорткар BMW M2 2020 року в лімітованому виконанні CS. Купе вирізняється потужним 450-сильним турбомотором та покращеною керованістю.

Купе BMW M2 CS 2020 року випустили обмеженою партією з 2200 авто і лише кілька таких спорткарів є в Україні. Один із них помітили на автодромі "Чайка" в передмісті Києва, а його світлини опублікували на сторінці avtopaparazzi в Instagram.

Спорткар пізнається за загостреним спойлером Фото: instagram.com/avtopaparazzi

Спорткар BMW M2 CS (Club Sport) – екстремальна заряджена версія моделі. Його оснастили доопрацьованою 3,0-літровою турбошісткою зі збільшеною до 450 к. с. і 550 Н∙м віддачею. Крім того, встановили спортивний вихлоп.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: BMW

BMW M2 CS здатен розігнатися до 100 км/год за 4 с і розвинути 280 км/год. Також автомобіль отримав активний задній диференціал, спортивну підвіску з пружинами і важелями від BMW M4, адаптивні амортизатори і збільшені гальма.

Відрізнити купе BMW M2 CS можна за карбоновими капотом, дахом та заднім спойлером. Крім того, дещо змінили обвіс і встановили особливі 19-дюймові диски.

Дах і капот авто виготовлені з карбону Фото: instagram.com/avtopaparazzi

У салоні BMW M2 CS 2020 встановлені спортивні крісла, а в оздобленні використані карбон та алькантара.

