Гігант за 10 мільйонів: в Україні з'явився унікальний 1000-сильний кросовер BMW (фото)

В Одесі помітили лімітований BMW XM Label Red із тюнінгом. Великий представницький кросовер оснащений 1000-сильною установкою.

Тюнінгований кросовер BMW XM Label Red є унікальним. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Усього випущено лише 500 BMW XM у 748-сильному виконанні Label Red і в Україні є кілька таких кросоверів вартістю майже 10 мільйонів гривень. Проте одиниці цих авто отримали подібний тюнінг.

Великий кросовер стартує до сотні за 2,9 с Фото: Topcars UA

Після доопрацювання 4,4-літровий V8 твін-турбо і електромотор сумарно розвивають 1000 к. с. та понад 1000 Н∙м. До того ж, встановили гучніший спортивний вихлоп від Akrapovič.

Цей велетень здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути понад 300 км/год. Разом із тим кросовер BMW XM здатен пересуватися на електротязі.

Як і всі кросовери BMW XM Label Red, це авто вирізняється яскраво червоним декором на кузові. Крім того, його оснастили особливими колісними дисками від Manhart.

Салон BMW XM Label Red оздоблений червоно-чорною шкірою і карбоном Фото: BMW

Салон BMW XM на фото не видно, проте відомо, що у версії Label Red він оздоблений дорогою червоно-чорною шкірою та карбоном.

