Гігант за 10 мільйонів: в Україні з'явився унікальний 1000-сильний кросовер BMW (фото)
В Одесі помітили лімітований BMW XM Label Red із тюнінгом. Великий представницький кросовер оснащений 1000-сильною установкою.
Тюнінгований кросовер BMW XM Label Red є унікальним. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.
Усього випущено лише 500 BMW XM у 748-сильному виконанні Label Red і в Україні є кілька таких кросоверів вартістю майже 10 мільйонів гривень. Проте одиниці цих авто отримали подібний тюнінг.
Після доопрацювання 4,4-літровий V8 твін-турбо і електромотор сумарно розвивають 1000 к. с. та понад 1000 Н∙м. До того ж, встановили гучніший спортивний вихлоп від Akrapovič.Важливо
Цей велетень здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути понад 300 км/год. Разом із тим кросовер BMW XM здатен пересуватися на електротязі.
Як і всі кросовери BMW XM Label Red, це авто вирізняється яскраво червоним декором на кузові. Крім того, його оснастили особливими колісними дисками від Manhart.
Салон BMW XM на фото не видно, проте відомо, що у версії Label Red він оздоблений дорогою червоно-чорною шкірою та карбоном.
До речі, нещодавно в Україні виявили рідкісний седан BMW 70-х із цікавою історією. Свого часу в ньому їздив перший космонавт України Леонід Каденюк.
Також Фокус повідомляв, що в Києві знайшли занедбаний італійський седан із двигуном Ferrari.