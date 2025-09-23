Підтримайте нас RU
Гігант за 10 мільйонів: в Україні з'явився унікальний 1000-сильний кросовер BMW (фото)

BMW XM
BMW XM Label Red тюнінгували і збільшили потужність до 1000 сил | Фото: Topcars UA

В Одесі помітили лімітований BMW XM Label Red із тюнінгом. Великий представницький кросовер оснащений 1000-сильною установкою.

Тюнінгований кросовер BMW XM Label Red є унікальним. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Усього випущено лише 500 BMW XM у 748-сильному виконанні Label Red і в Україні є кілька таких кросоверів вартістю майже 10 мільйонів гривень. Проте одиниці цих авто отримали подібний тюнінг.

BMW XM Label Red
Великий кросовер стартує до сотні за 2,9 с
Фото: Topcars UA

Після доопрацювання 4,4-літровий V8 твін-турбо і електромотор сумарно розвивають 1000 к. с. та понад 1000 Н∙м. До того ж, встановили гучніший спортивний вихлоп від Akrapovič.

Важливо
Швидкісний велетень: тест-драйв нового кросовера BMW XM
Швидкісний велетень: тест-драйв нового кросовера BMW XM

Цей велетень здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути понад 300 км/год. Разом із тим кросовер BMW XM здатен пересуватися на електротязі.

Як і всі кросовери BMW XM Label Red, це авто вирізняється яскраво червоним декором на кузові. Крім того, його оснастили особливими колісними дисками від Manhart.

Салон BMW XM
Салон BMW XM Label Red оздоблений червоно-чорною шкірою і карбоном
Фото: BMW

Салон BMW XM на фото не видно, проте відомо, що у версії Label Red він оздоблений дорогою червоно-чорною шкірою та карбоном.

Також Фокус повідомляв, що в Києві знайшли занедбаний італійський седан із двигуном Ferrari.