Гигант за 10 миллионов: в Украине появился уникальный 1000-сильный кроссовер BMW (фото)

В Одессе заметили лимитированный BMW XM Label Red с тюнингом. Большой представительский кроссовер оснащен 1000-сильной установкой.

Тюнингованный кроссовер BMW XM Label Red является уникальным. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Всего выпущено всего 500 BMW XM в 748-сильном исполнении Label Red и в Украине есть несколько таких кроссоверов стоимостью почти 10 миллионов гривен. Однако единицы этих авто получили подобный тюнинг.

Большой кроссовер стартует до сотни за 2,9 с Фото: Topcars UA

После доработки 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 1000 л.с. и более 1000 Н∙м. К тому же, установили более громкий спортивный выхлоп от Akrapovič.

Этот великан способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить более 300 км/ч. Вместе с тем кроссовер BMW XM способен передвигаться на электротяге.

Как и все кроссоверы BMW XM Label Red, это авто отличается ярко красным декором на кузове. Кроме того, его оснастили особыми колесными дисками от Manhart.

Салон BMW XM Label Red отделан красно-черной кожей и карбоном Фото: BMW

Салон BMW XM на фото не видно, однако известно, что в версии Label Red он отделан дорогой красно-черной кожей и карбоном.

