Гигант за 10 миллионов: в Украине появился уникальный 1000-сильный кроссовер BMW (фото)
В Одессе заметили лимитированный BMW XM Label Red с тюнингом. Большой представительский кроссовер оснащен 1000-сильной установкой.
Тюнингованный кроссовер BMW XM Label Red является уникальным. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.
Всего выпущено всего 500 BMW XM в 748-сильном исполнении Label Red и в Украине есть несколько таких кроссоверов стоимостью почти 10 миллионов гривен. Однако единицы этих авто получили подобный тюнинг.
После доработки 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 1000 л.с. и более 1000 Н∙м. К тому же, установили более громкий спортивный выхлоп от Akrapovič.Важно
Этот великан способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить более 300 км/ч. Вместе с тем кроссовер BMW XM способен передвигаться на электротяге.
Как и все кроссоверы BMW XM Label Red, это авто отличается ярко красным декором на кузове. Кроме того, его оснастили особыми колесными дисками от Manhart.
Салон BMW XM на фото не видно, однако известно, что в версии Label Red он отделан дорогой красно-черной кожей и карбоном.
