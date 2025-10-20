В Украине засветился 450-сильный заряженный BMW: выпущено всего 2200 таких купе (фото)

В Украине сфотографировали спорткар BMW M2 2020 года в лимитированном исполнении CS. Купе отличается мощным 450-сильным турбомотором и улучшенной управляемостью.

Купе BMW M2 CS 2020 года выпустили ограниченной партией из 2200 авто и лишь несколько таких спорткаров есть в Украине. Один из них заметили на автодроме "Чайка" в пригороде Киева, а его фотографии опубликовали на странице avtopaparazzi в Instagram.

Спорткар узнается по заостренному спойлеру Фото: instagram.com/avtopaparazzi

Спорткар BMW M2 CS (Club Sport) — экстремальная заряженная версия модели. Его оснастили доработанной 3,0-литровой турбошестерней с увеличенной до 450 л.с. и 550 Н∙м отдачей. Кроме того, установили спортивный выхлоп.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: BMW

BMW M2 CS способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с и развить 280 км/ч. Также автомобиль получил активный задний дифференциал, спортивную подвеску с пружинами и рычагами от BMW M4, адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза.

Отличить купе BMW M2 CS можно по карбоновым капоту, крыше и заднему спойлеру. Кроме того, несколько изменили обвес и установили особые 19-дюймовые диски.

Крыша и капот авто изготовлены из карбона Фото: instagram.com/avtopaparazzi

В салоне BMW M2 CS 2020 установлены спортивные кресла, а в отделке использованы карбон и алькантара.

