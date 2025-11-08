У Києві засвітився рідкісний конкурент BMW M3 із двигуном від суперкара (фото)

У Києві сфотографували раритетний Audi RS4 2007 року. Заряджений седан із 420-сильним V8 стартує до 100 км/год за 4,8 с.

Audi RS4 другого покоління — доволі рідкісна модель не лише в Україні. Всього виготовили приблизно 10 000 цих авто, причому універсалів зібрали більше, ніж седанів. Світлини Audi RS4 опублікували на сторінці t.o.p.c.a.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснащене 4,2-літровим 420-сильним V8 Фото: Topcars UA

Заряджений варіант моделі Audi A4 B7 випускали з 2006 по 2008 рік і він був конкурентом BMW M3 Mercedes C63 AMG. Головна його особливість — 4,2-літровий V8, який також встановлювали на суперкар Audi R8 першої генерації.

У Audi RS4 цей двигун розвиває 420 к. с. і 430 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Седан отримав обвіс та задній спойлер Фото: Topcars UA

Усі Audi RS4 B7 комплектували виключно 6-ступінчастою механічною КПП та фірмовим повним приводом Quattro. Також авто отримало спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма від Brembo.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Audi

Відрізнити Audi RS4 можна за агресивнішими бамперами, обвісом, розширеними колісними арками та заднім спойлером. Також можна помітити 19-дюймові диски та дві широкі вихлопні труби. У салоні встановили спортивні шкіряні кермо і крісла.

