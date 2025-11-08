В Киеве засветился редкий конкурент BMW M3 с двигателем от суперкара (фото)

В Киеве сфотографировали раритетный Audi RS4 2007 года. Заряженный седан с 420-сильным V8 стартует до 100 км/ч за 4,8 с.

Audi RS4 второго поколения — довольно редкая модель не только в Украине. Всего изготовили примерно 10 000 этих авто, причем универсалов собрали больше, чем седанов. Фотографии Audi RS4 опубликовали на странице t.o.p.c.a.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснащено 4,2-литровым 420-сильным V8 Фото: Topcars UA

Заряженный вариант модели Audi A4 B7 выпускали с 2006 по 2008 год и он был конкурентом BMW M3 Mercedes C63 AMG. Главная его особенность — 4,2-литровый V8, который также устанавливался на суперкар Audi R8 первой генерации.

В Audi RS4 этот двигатель развивает 420 л. с. и 430 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Седан получил обвес и задний спойлер Фото: Topcars UA

Все Audi RS4 B7 комплектовали исключительно 6-ступенчатой механической КПП и фирменным полным приводом Quattro. Также авто получило спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и увеличенные тормоза от Brembo.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Audi

Отличить Audi RS4 можно по более агрессивным бамперам, обвесу, расширенным колесным аркам и заднему спойлеру. Также можно заметить 19-дюймовые диски и две широкие выхлопные трубы. В салоне установили спортивные кожаные руль и кресла.

