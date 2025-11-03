В Киеве заметили очень редкий спорткар Audi TT: он развивает более 300 км/ч (фото)

В Киеве сфотографировали купе Audi TT RS 2010 года в тюнинге от MTM. Мощный спорткар способен разогнаться до 312 км/ч.

Спорткар Audi TT второго поколения в заряженном исполнении RS — раритет в Украине, а его версия от MTM — искусственный эксклюзив. Фотографии редкого автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Мощность двигателя возросла до 472 л. с. Фото: Topcars UA

Купе Audi TT RS — самая мощная и экстремальная версия модели, которую всегда комплектовали 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором и полным приводом.

Важно

Их выпустили всего 2000: в Киеве заметили роскошный заряженный Audi (фото)

Немецкое ателье MTM (Motoren Technik Meier) с 1985 года выполняет тюнинг Audi и в свое время подготовило несколько проектов на базе TT RS. В этом авто мощность увеличена с 340 до 472 л. с., а пиковый крутящий момент — с 450 до 570 Н∙м.

Відео дня

Компактный спорткар Audi TT RS MTM — маленькая ракета, ведь способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 312 км/ч.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Audi

Примечательно, что тюнингованный вариант внешне не отличается от стандартного купе Audi TT RS — сохранил обвес, антикрыло и увеличенные выхлопные трубы. В салоне установлены спортивные сиденья и скошенный снизу руль.

Кстати, недавно в Украину привезли новейший 800-сильный "Гелендваген" с тюнингом.

Также Фокус писал, что украинские мастера выполнили яркий тюнинг заряженного Audi RS6.