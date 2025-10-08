Их выпустили всего 2000: в Киеве заметили роскошный заряженный Audi (фото)

В Киеве сфотографировали раритетный Audi S8 2001 года. В свое время заряженный седан был одной из самых быстрых представительских моделей.

В наше время седан Audi S8 первого поколения является раритетом не только в Украине, ведь с 1996 по 2002 год изготовлено всего 2000 этих автомобилей. Фотографии Audi S8 появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спортивный седан оснащен 360-сильным V8 Фото: Topcars UA

Заряженная версия Audi A8 первой генерации оснащена 4,2-литровым атмосферным V8. На модели 2001 года он развивает 360 л.с. и 430 Н∙м. Как и все заряженные Audi, авто является полноприводным.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, доработали подвеску и рулевое управление Audi S8, а также установили увеличенные тормоза.

В салоне установили спортивные руль и кресла Фото: Topcars UA

Примечательно, что заряженный вариант мало чем отличается от стандартного Audi A8. Его выдают особая решетка радиатора и 18-дюймовые диски. В салоне установлены спортивный руль и иные кожаные кресла с электроприводом.

Audi S8 разгоняется до сотни за 5,4 с Фото: Topcars UA

Также стоит отметить, что седан Audi S8 прославился благодаря фильму "Ронин" 1998 года, ведь именно этот автомобиль засветился в эффектной сцене погони с Робертом де Ниро за рулем.

