Їх випустили лише 2000: в Києві помітили розкішний заряджений Audi (фото)

Audi S8
Випущено лише 2000 Audi S8 першого покоління | Фото: Topcars UA

У Києві сфотографували раритетний Audi S8 2001 року. Свого часу заряджений седан був однією із найшвидших представницьких моделей.

У наш час седан Audi S8 першого покоління є раритетом не лише в Україні, адже з 1996 по 2002 рік виготовлено всього 2000 цих автомобілів. Фотографії Audi S8 з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Audi S8 2001
Спортивний седан оснащений 360-сильним V8
Фото: Topcars UA

Заряджена версія Audi A8 першої генерації оснащена 4,2-літровим атмосферним V8. На моделі 2001 року він розвиває 360 к. с. та 430 Н∙м. Як і всі заряджені Audi, авто є повнопривідним.

Розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, доопрацювали підвіску і кермове управління Audi S8, а також встановили збільшені гальма.

Салон Audi S8 2001
У салоні встановили спортивні кермо та крісла
Фото: Topcars UA

Примітно, що заряджений варіант мало чим відрізняється від стандартного Audi A8. Його видають особлива решітка радіатора та 18-дюймові диски. У салоні встановлені спортивне кермо та інакші шкіряні крісла з електроприводом.

Audi S8
Audi S8 розганяється до сотні за 5,4 с
Фото: Topcars UA

Також варто відзначити, що седан Audi S8 прославився завдяки фільму "Ронін" 1998 року, адже саме цей автомобіль засвітився в ефектній сцені погоні з Робертом де Ніро за кермом.

