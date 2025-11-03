У Києві помітили дуже рідкісний спорткар Audi TT: він розвиває понад 300 км/год (фото)

У Києві сфотографували купе Audi TT RS 2010 року в тюнінгу від MTM. Потужний спорткар здатен розігнатися до 312 км/год.

Спорткар Audi TT другого покоління у зарядженому виконанні RS – раритет в Україні, а його версія від MTM – штучний ексклюзив. Світлини рідкісного автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Потужність двигуна зросла до 472 к. с. Фото: Topcars UA

Купе Audi TT RS – найпотужніша та най екстремальніша версія моделі, яку завжди комплектували 2,5-літровим п’ятициліндровим турбомотором та повним приводом.

Німецьке ательє MTM (Motoren Technik Meier) із 1985 року виконує тюнінг Audi і свого часу підготувало кілька проектів на базі TT RS. У цьому авто потужність збільшена з 340 до 472 к. с., а піковий крутний момент – із 450 до 570 Н∙м.

Компактний спорткар Audi TT RS MTM – маленька ракета, адже здатен розігнатися до 100 км/год за 3,9 с і розвинути 312 км/год.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Audi

Примітно, що тюнінгований варіант зовні не відрізняється від стандартного купе Audi TT RS – зберіг обвіс, антикрило та збільшені вихлопні труби. У салоні встановлені спортивні сидіння та скошене знизу кермо.

