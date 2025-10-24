В Україні з'явився новітній заряджений "Гелендваген" на 800 сил вартістю $500 000 (фото)

В Україну привезли новітній Mercedes G-Class Brabus 2025 року. Потужний позашляховик здатен розігнатися до сотні за 4 с.

Новий Brabus 800 (саме так називається версія "Гелендвагена") з’явився у Львові. Його світлини опублікували на сторінці lviv._top_.cars в Instagram.

Позашляховик отримав карбонові обвіс та спойлер Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Це перший в Україні Brabus 800 на базі оновленого Mercedes G-Class 2025. За основу взято заряджений 585-сильний варіант Mercedes-AMG G63.

Цифрове позначення в назві вказує на те, що потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо зросла до 800 сил. Піковий крутний момент збільшили з 850 до 1000 Н∙м.

Салон оздоблено шкірою та карбону Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Новий Mercedes Brabus 800 здатен розігнатися до 100 км/год приблизно за 4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год.

Від стандартного Mercedes-AMG G63 варіант від Brabus відрізняється інакшою решіткою радіатора, а також карбоновими капотом, обвісом, спойлером і декором. Крім того, встановлені 24-дюймові диски.

Потужність двигуна збільшили до 800 сил Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Тюнінг "Гелендвагена" також включає оздоблення салону дорогою шкірою та карбоном і металеві накладки на педалі. Ціна Mercedes Brabus 800 стартує приблизно з 500 000 доларів.

