В Украине появился новейший заряженный "Гелендваген" на 800 сил стоимостью $500 000 (фото)

В Украину привезли новейший Mercedes G-Class Brabus 2025 года. Мощный внедорожник способен разогнаться до сотни за 4 с.

Новый Brabus 800 (именно так называется версия "Гелендвагена") появился во Львове. Его фотографии опубликовали на странице lviv._top_.cars в Instagram.

Внедорожник получил карбоновые обвес и спойлер Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Это первый в Украине Brabus 800 на базе обновленного Mercedes G-Class 2025. За основу взят заряженный 585-сильный вариант Mercedes-AMG G63.

Цифровое обозначение в названии указывает на то, что мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо выросла до 800 сил. Пиковый крутящий момент увеличили с 850 до 1000 Н∙м.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Новый Mercedes Brabus 800 способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.

От стандартного Mercedes-AMG G63 вариант от Brabus отличается иной решеткой радиатора, а также карбоновыми капотом, обвесом, спойлером и декором. Кроме того, установлены 24-дюймовые диски.

Мощность двигателя увеличили до 800 сил Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Тюнинг "Гелендвагена" также включает отделку салона дорогой кожей и карбоном и металлические накладки на педали. Цена Mercedes Brabus 800 стартует примерно с 500 000 долларов.

Между прочим, недавно презентовали самый дорогой "Гелендваген" стоимостью $1,7 миллиона. Его украсили бриллиантами и кожей крокодила.

Также Фокус сообщал, что в Украину привезли лимитированный Mercedes G-Class в стиле 80-х годов.