Представлен самый дорогой "Гелендваген" за $1,7 миллиона: его украсили бриллиантами (фото)

Mercedes-Benz G-Class получил новую люксовую версию Himalaya. В отделке "Гелендвагена" использовали кожу крокодила и настоящие бриллианты.

Необычный тюнинг "Гелендвагена" выполнило польское ателье Carlex Design, которое уже создало несколько ярких проектов на базе внедорожника. О новинке рассказали на его сайте.

В белой краске кузова использовали бриллиантовую пыль Фото: Carlex Design

Новый Mercedes G-Class от Carlex Design выдержан в винтажном стиле. "Гелендваген" получил обвес, новые бамперы и решетку радиатора. Установили колесные диски под старину и шины с белыми боковинами. В отделке использовали немало хрома.

Но самым интересным является двухцветная окраска кузова, ведь в белую краску добавили настоящую бриллиантовую пыль — ее потратили целый килограмм.

Салон украсили кожей крокодила Фото: Carlex Design

Салон Mercedes G-Class украсили кожей крокодила от компании Hermes, которая известна своими сумками. Присутствует и алькантара, а кнопки блокировки дверей украсили бриллиантами.

Відео дня

Важно

Сильнее 1980-х: в Украину привезли нестандартный лимитированный Mercedes G-Class (фото)

В основе Carlex Himalaya лежит заряженный Mercedes-AMG G63 с 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 л. с. Он способен разогнаться до сотни за 4,5 с.

Кнопки блокировки дверей украсили бриллиантами Фото: Carlex Design

Цена Mercedes G-Class Carlex Himalaya составляет 1,7 миллиона долларов — это самый дорогой "Гелендваген" в истории.

Ранее Фокус рассказывал о 1100-сильном тюнингованном кроссовере Lamborghini Urus.

Также мы писали, что в Киеве видели редкое купе Rolls-Royce с тюнингом.