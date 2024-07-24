В стиле диско: в Польше выполнили впечатляющий тюнинг "Гелендвагена" (фото)

В отделке Mercedes G-Class от Carlex Design использовано немало хрома, а его салон обшили дорогой кожей и деревом. Мощность двигателя превысила 800 сил.

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Польское ателье Carlex Design снова взялось за тюнинг "Гелендвагена". Культовый внедорожник доработали в духе 70-х годов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В отделке много хрома Фото: Carlex Design

Проект назвали Carlex G-Vintage. Тюнинг Mercedes G-Class выполнили в стилистике эры диско. В отделке стало больше хрома — им покрыли решетку радиатора, бамперы, зеркала и молдинги.

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Колесные диски выдержаны в винтажном стиле и также хромированы. Кроме того, доступна яркая двухцветная окраска кузова.

Салон украсили дорогой кожей Фото: Carlex Design Фото: Carlex Design

Салон "Гелендвагена" обшили дорогой патинированной кожей, а также замшей и деревом пол багажника имитирует палубу яхты. Mercedes G-Class сохраняет основные атрибуты комфорта вроде светодиодных фар, адаптивного круиз-контроля или камер кругового обзора.

Багажник обшили деревом Фото: Carlex Design

Тюнинг "Гелендвагена" коснулся и двигателя. Для доработки выбрали заряженный Mercedes-AMG G63 и отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли до 805 л. с. и 1020 Н∙м. Максимальная скорость выросла до 260 км/ч.

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