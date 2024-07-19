Эксклюзив для султана: на продажу выставили уникальный внедорожник Lamborghini 80-х (фото)

Lamborghini LM002 превратили в классический внедорожник по заказу султана Брунея. Под капотом авто скрывается 450-сильный V12.

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В Великобритании выставили на продажу впечатляющий Lamborghini LM002 1986 года в версии Diomante. Роскошный внедорожник существует в одном-единственном экземпляре. Об этом рассказывает сайт Autoevolution.

Пикап превратили во внедорожник

Знаменитый Lamborghini LM002 выпустили небольшой серией из 301 авто. Все они с завода были пикапами, однако один из них впоследствии стал внедорожником.

Уникальное авто создали по заказу Султана Брунея Хассана Болкиаха, который имеет самую большую в мире коллекцию из 7000 авто. Пикап Lamborghini LM002 превратили во внедорожник в ателье Carrozzeria Diomante в 1989 году. Поскольку султан был постоянным клиентом Lamborghini, то руководство итальянской компании дало разрешение на такой тюнинг.

Авто создали для султана Брунея

В Lamborghini LM002 by Diomante удлинили крышу и сделали ее несколько выше. В салоне сзади установили скамьи и отделали их такой же черной кожей, как и передние кресла.

Салон отделан кожей

Силовой агрегат Lamborghini LM002 не претерпел изменений. Как известно, внедорожник оснащен 5,2-литровым 450-сильным V12 от Lamborghini Countach.

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Хасан Болкиах проехал на авто 1700 км, после чего продал его руководителю Volkswagen Бернду Пишетсридеру. Впоследствии машина снова сменила владельца — ее приобрела коллекционер из Швеции, которая возила на внедорожнике детей в школу.

450-сильный V12 позаимствовали у Lamborghini Countach

Lamborghini LM002 by Diomante неплохо сохранился. На кузове есть небольшие царапины, однако у авто до сих пор родные шины.

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